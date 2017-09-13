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У ученого-экономиста и журналиста Александра Соколова, осужденного к трем с половиной годам общего режима по "делу Армии воли народа", сгорела квартира. Информация об этом появилась в среду на ФБ-странице политзека.

Как рассказала Наталья Соколова, мать осужденного, пожар в квартире, расположенной в юго-западном столичном районе Ясенево, произошел еще 1 августа, то есть за полторы недели до вынесения приговора. Сама мать политзека в это время находилась в отъезде.

"Дома в день пожара никого не было с 9:00, - сообщила Соколова. - Но уже примерно в 11:30 мне позвонили из МЧС и сказали, что сгорела квартира". Огнем уничтожило почти всю обстановку - оплавились даже люстра и телевизор. Сгорели также документы. Уцелели только холодильник, плита и стиральная машина. "Хотя окна выбиты (пожарными при тушении. - Ред.), стоит невыносимый запах гари", - заметила Соколова.

Включенных электроприборов и открытого огня в квартире не оставалось. Курящих среди хозяев нет. Проводка, как выяснили пожарные, была исправной. Исходя из этого в МЧС заявили, что причиной пожара стали "внешние факторы". Иными словами, заключила Соколова, речь идет о поджоге.

Однако расследования инцидента проведено не было. В МЧС, рассказала Соколова, хотят списать случившееся на "случайно залетевший в окошко непотушенный окурок". Между тем створка окна в день пожара была приоткрыта максимум на 15 сантиметров, а ветер дул в противоположную сторону. "В районном отделении МЧС, где я была на днях, мне до сих пор на это ничего не смогли ответить, - рассказала мать политзека. - Заявили лишь, что, мол, можете писать какие угодно заявления, но в заключении все равно будет указано, что причиной стал окурок".

Сообщается также, что следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева, сфабриковавшая "дело АВН", запрашивала данные о собственности Соколова. "Это странно, поскольку дело неэкономическое и никакого значения для него эта информация заведомо не имела", - отмечается в публикации. Тем не менее в деле присутствует справка с данными о квартире политзека.

Также группа поддержки обращает внимание, что к 1 августа судебное разбирательство уже завершилось и осталось лишь огласить приговор по делу, "то есть давление именно в это время прошло бы наименее заметно". При этом, говорится в посте, на заседаниях суда присутствовали оперативники ЦПЭ, которые внимательно наблюдали за подсудимыми и тем, как они защищаются.

Приговор по "делу АВН" вынес 10 августа судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского ( ВИДЕО). Вместе с 29-летним Соколовым были осуждены 68-летний публицист Юрий Мухин, 40-летний отставной подполковник ВВС Кирилл Барабаш и 43-летний компьютерщик Валерий Парфенов. Барабаш и Парфенов получили четыре года общего режима, Мухин - четыре года условно.

Все фигуранты - активисты инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть!" - были объявлены виновным по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Согласно фабуле дела, активисты, образовав группу "За ответственную власть!", продолжали деятельность запрещенной АВН "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

В числе таких материалов была названа листовка АВН "ТЫ избрал - ТЕБЕ судить!", запрещенная еще в 2008 году.

Никто из подсудимых вину не признал.

Соколов, выступая с последним словом, заявил, что действительная общественная опасность исходит не от него и его коллег, а, напротив, от их преследователей, попирающих конституционные права и свободы граждан.

Свой собственный арест политзек связал с публикацией им в РБК антикоррупционных расследований. Так, за три недели до ареста журналиста вышла его статья о проблемах космической отрасли "Кто и как заработал на космодроме Восточный?".

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин. Своей задачей группа называли проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются имперских, сталинистских и юдофобских взглядов, одобряют агрессию России против Украины.