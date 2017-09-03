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Также: Происшествия, СМИ, Полиция, Право, Автомобили, Общество | Персоны: Юлия Латынина

новость У журналистки Латыниной сгорела машина, не исключен поджог

03.09.2017
Салон машины Юлии Латыниной после пожара. Фото: novayagazeta.ru
Салон машины Юлии Латыниной после пожара. Фото: novayagazeta.ru
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У обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной сгорела машина, возможно в результате поджога. Об этом сообщают коллеги журналистки со ссылкой на ее мать Аллу Латынину.

Инцидент произошел утром в воскресенье у дачи журналистки в Переделкине, Новая Москва. Около 7:30 родители Латыниной проснулись от сильного хлопка - "вероятно, лопнуло стекло", пояснила мать журналистки. Отец Латыниной начал тушить пламя и за 10 минут, к приезду пожарных, сумел локализовать возгорание. Однако машина - 15-летняя BMW - полностью сгорела.

Алла Латынина не исключила, что машину подожгли. Она напомнила, что 19 июля на автомобиль уже было совершено нападение - тогда неизвестные ночью опрыскали машину, а также стену дачи неким едким составом. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от отравления парами этого вещества. Машиной пользоваться стало невозможно - с тех пор она стояла у дачи и проветривалась.

В то же время мать журналистки признала, что не вполне уверена в версии поджога: 7:30 утра, пояснила она, - время для поджогов "не слишком удачное". "Но сами машины вроде не загораются", - добавила мать журналистки.

Между тем полицейский дознаватель, прибывший после пожара, назвал версию самовозгорания возможной.

Сама Латынина, однако, заявила "Эху Москвы", что не сомневается в версии поджога. В то же время журналистка добавила: "Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться".

Родители Латыниной заявления по факту инцидента не подавали и не намерены. "Это бессмысленная трата времени, - пояснила мать журналистки. - После того, как из Следственного комитета за подписью полковника Титова приходит уведомление, что состава преступления в нападении на Юлию нет, тогда как мотоциклист обливает ее дерьмом у входа в офис в центре Москвы, дом наш опрыскивают "безвредной" жидкостью, а машины "загораются сами собой".

Инцидент с обливанием фекалиями произошел 20 августа 2016 года у редакции "Эха Москвы", когда Латынина, припарковав машину, направлялась на эфир. Сама журналистка выразила уверенность, что ее выслеживали несколько недель. Латынина пояснила, что нападавшие точно знали, где она паркуется у "Эха".

Выходку журналистка связала со своими публикациями о миллиардере Евгении Пригожине, известном как личный повар Путина.

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