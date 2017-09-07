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Верховный суд подтвердил приговор фигурантам дела Misanthropic Division Виктору Пехтереву, Виталию Царуку и Кириллу Халепо, осужденным к реальным срокам от трех до трех с половиной лет по обвинениям в экстремизме и оправдании терроризма. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Матвея Цзена. Приговор вступил в законную силу.

Защита, рассказал Цзен, настаивала на смягчении осужденным приговоров, добиваясь наказаний, не связанных с лишением свободы.

Теперь адвокаты подадут кассационную жалобу, а также обратятся в ЕСПЧ.

Приговор по делу вынесла 20 июня коллегия Московского окружного военного суда под председательством Вадима Краснова. Ростовчанин Пехтерев получил 3 с половиной года общего режима, архангелогородец Царук - 3 года 2 месяца общего режима, москвич Халепо - 3 года колонии-поселения.

Судьи также взыскали с осужденных свыше 30 тысяч рублей и конфисковали их мобильники в доход государства. Символика Misanthropic Division, фигурирующая в деле, согласно приговору должна быть уничтожена.

По каким именно статьям УК фигурантов объявили виновными, неизвестно. Официальная информация на этот счет не публиковалась даже на сайте СКР. Life передавал, что всем троим вменена статья 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), а Халепо также - статья 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание).

Между тем на сайте Мосгорсуда есть карточка разбирательства по некоей апелляционной жалобе Халепо. Из нее следует, что он обвинялся по части 1 статьи 205.2, части 2 статьи 282, а также по части 2 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе).

В свою очередь, гражданская активистка Елена Рохлина сообщала, что в деле присутствуют обвинения по частям 1, 2 статьи 282, статье 205.2, а также по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).

Изо всех названных статей только 205.2 предполагает рассмотрение дела в МОВСе. Если бы ее в деле не было, процесс проходил бы в районном суде общей юрисдикции.

Всего в деле было девять эпизодов. Один эпизод - публикацию видео - Краснов из обвинения Халепо исключил, заявив о недоказанности обвинения.

В прениях сторон прокурор требовал для Царука шесть лет общего режима, для Пехтерева - пять лет общего, для Халепо - три с половиной года общего режима. Указывалось, что Царук ранее уже был осужден по "экстремистской" или "террористической" статье УК.

Фигуранты частично признали вину. Царук подтвердил, что открыл во "Вконтакте" паблик Misanthropic Division. Однако, добавил он, "далее у меня не было криминальных деяний". Халепо согласился с тем, что был администратором этого паблика. В то же время он заявил, что не призывал к экстремизму. Пехтерев признал, что опубликовал статью "Адольф Гитлер о евреях". Вменялись ли ему какие-либо иные эпизоды, непонятно.

Адвокат Цзен настаивал, что дело сфабриковано. "Я считаю, что они стали жертвами игр спецслужб, которые специально ведут эту деятельность в интернете, выжидают, когда будут сделаны репосты, опубликованы тексты, а потом уже собирают плоды", - утверждал юрист.

Относительно гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова, которого СКР представляет как основателя Misanthropic Division, Цзен отмечал, что это вымышленный персонаж. "Такого человека не существует, нет даты его рождения, нет фото", - подчеркивал адвокат.

Misanthropic Division называют международной праворадикальной группировкой. По данным СМИ, она образована в 2013 году. В июле 2015-го Красноярский крайсуд запретил эту структуру как экстремистскую. Заявлялось, что ее члены воюют на Украине в составе полка "Азов", а также вербуют других для участия в отражении российской агрессии. Ряд листовок и видео, подготовленных, как утверждается, членами организации, включены в федеральный список экстремистских материалов. Интернет-ресурсы Misanthropic Division в России заблокированы.

12 июля 2016 года СКР объявил о возбуждении дела против Павлова. Ему вменили призывы к терроризму, экстремизм и реабилитацию нацизма. Заявлялось, что Misanthropic Division действует в 19 странах, в том числе на Украине, в Белоруссии, Польше, Германии, Франции, Великобритании. Сам Павлов, утверждало следственное ведомство, живет в Германии.

Позже в тот же день стало известно, что в Архангельске задержан Царук, в Ростове-на-Дону - Пехтерев, а в Москве - Халепо. 14 июля появилась информация, что все трое арестованы. В дальнейшем сообщалось, что Халепо 23 года, он работал механиком протезов, а страницу в соцсети вел под псевдонимом Адам Джихадов. Заявлялось, что на этой странице он перепостил национал-социалистское пособие по тактике партизанской войны. О других фигурантах в массмедиа, насколько известно, не публиковалось вообще никакой информации.

10 апреля стало известно, что в Ростове-на-Дону задержаны еще пять членов группировки, в том числе Руслан Павлюк, названный лидером местной ячейки. Заявлялось, что "задержанные активисты с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и Романа Железнова планировали в майские праздники устроить акции, направленные на повреждение зданий органов власти в Ростове-на-Дону". (Роман Железнов, известный также под псевдонимом Зухель, - русский нацист, воевавший против российских войск и пророссийских террористов в составе батальона Нацгвардии "Азов", а затем обосновавшийся в Киеве. В России против него открыто дело о наемничестве.)

Сообщалось также, что именно фигуранты дела 10 января избили Владислава Рязанцева, координатора Левого блока и журналиста "Кавказского узла".

В то же время другой источник передавал, что дело расследуется лишь по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии.