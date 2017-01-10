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В центре Ростова-на-Дону избит координатор Левого блока Владислав Рязанцев. Об этом активист сообщил на своей ФБ-странице.

Нападение произошло после обеда во вторник на площади Советов. Рязанцев с женой стояли на остановке, дожидаясь транспорта. Неизвестный в спортивном костюме и с закрытым лицом подбежал к активисту со словами "Ну пойдем поговорим". Тут же появились еще четверо боевиков, одетых так же.

Рязанцева ударили по голове и повалили на землю, после чего начали молча избивать. Ограбить его не пытались. Жену активиста, когда та заступилась за мужа, грубо оттолкнули. Избиение пресекли прохожие. Когда они вмешались в ситуацию, нападавшие скрылись.

Пострадавший намерен обратиться в травмпункт в связи с головной болью и травмой правой кисти, которую он рассек при падении.

"С чем связано (избиение. - Ред.) - не знаю", - заметил активист.

Левый блок образован в начале 2016 года группой активистов Левого фронта, вышедших из этой организации, как они утверждали, из-за ее вождистского характера и отступления от леворадикальных принципов. В отличие от левофронтовцев, одобривших российскую агрессию против Украины, активисты, перешедшие в Левый блок, поддержали Евромайдан и осудили нападение на соседнюю страну.

30-летний Рязанцев с середины 2000-х неоднократно привлекал к себе внимание ФСБ и полиции, в том числе ЦПЭ. Он несколько раз подвергался административным арестам, в том числе перед Олимпиадой в Сочи.

Между тем в Ростове, судя по комментариям к сообщению Рязанцева об избиении, нападение на активиста связывают с его журналистской деятельностью. Рязанцев - корреспондент "Кавказского узла". В прошлом году в Чечне был осужден журналист этого издания Жалауди Гериев. Он получил три года общего режима по сфабрикованному делу о хранении анаши. В начале января спикер парламента Чечни Магомед Даудов выступил с угрозами в адрес главреда "Кавказского узла" Григория Шведова.

Сотрудничает Рязанцев и с украинскими изданиями.