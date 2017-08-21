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новость "Новая": Кадыров заподозрил, что жалобу жителей Красной Турбины инспирировала ФСБ

21.08.2017
Рамзан Кадыров и Игорь Хвостиков. Фото: grozny-inform.ru
Рамзан Кадыров и Игорь Хвостиков. Фото: grozny-inform.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заподозрил, что обращение жителей грозненского поселка Красная Турбина генпрокурору Юрию Чайке, поданное в связи с уголовным делом Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, инспирировала ФСБ. Об этом сообщает "Новая газета".

По информации издания, несколько дней назад Кадыров встретился с начальником УФСБ по Чечне Игорем Хвостиковым и попытался выяснить, причастна ли спецслужба к обращению жителей Красной Турбины. Ответы Хвостикова, предполагает издание, главу региона не удовлетворили, поскольку далее в ситуацию вмешался директор ФСБ Александр Бортников, а следом - администрация президента. "И вмешалась она, видимо, довольно жестко", - отмечается в публикации.

20-летний Тарамов и 19-летний Тазбиев были задержаны 27 января. Обоим вменили часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании), заявив, будто молодые люди в июне 2016 года готовились к отъезду в Сирию для войны на стороне "Исламского государства".

В начале августа стало известно, что на слушаниях по существу дела в Старопромысловском райсуде Грозного Тарамов и Тазбиев отказались признать вину и сообщили о пытках, которым их подвергали кадыровцы, добиваясь признательных показаний.

С обращением к Чайке 150 жителей Красной Турбины выступили 16-го числа. "Мы требуем привлечения к уголовной ответственности незаконно задержавших и пытавших ребят лиц, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, фальсифицировавших материалы и доказательства по уголовному делу", - говорилось в документе.

На другой день Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отцу и дядю подсудимых, вызвали в грозненский ОП "Старопромысловский" и там избили. Начальник районной криминальной полиции Мамед Магомадов потребовал от родственников арестованных встретиться со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым (Лордом) и замглавы регионального МВД Апти Алаутдиновым. Позже он отвез Тарамова и Тазбиева домой на своей машине, однако вечером обоих вновь забрали в отдел и вновь избили. Вместе с ними в полицию привезли Султана Тарамова, дядю арестованного. Он также подвергся избиению. Отпустили похищенных уже за полночь.

Также в четверг был задержан и позже отпущен Владимир Рутковский, адвокат обоих подсудимых. Он сообщил, что молодые люди решили отказаться от его услуг и полностью признать вину.

В пятницу кадыровцы вывезли жителей Красной Турбины к мемориалу Ахмата Кадырова в начале проспекта Путина и вынудили скандировать "Нас ввели в заблуждение!". Вечером того же дня стало известно о полицейских рейдах в поселке. Силовики вынуждали жителей признать, что они подписали обращение к Чайке, не будучи ознакомлены с содержанием документа.

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21.08.2017
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