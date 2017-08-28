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В прениях сторон по делу жителей грозненского поселка Красная Турбина 21-летнего Магомеда Тарамова и 19-летнего Джамалая Тазбиева, против которых сфабриковано обвинение в намерении уехать в Сирию и примкнуть к "Исламскому государству", прокурор Идрис Асабаев запросил для подсудимых семь лет колонии с полуторагодовым ограничением свободы по отбытии срока. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

Адвокат Хава Ахмадова, представляющая интересы подсудимых после их вынужденного отказа от защитника Владимира Рутковского, выступит в прениях во вторник.

Процесс продолжается в Старопромысловском райсуде Грозного с начала июля. Ведет разбирательство судья Ваха Минцаев.

В воскресенье адвокат Ахмадова направила главе Чечни Рамзану Кадырову письмо с просьбой взять рассмотрение дела на личный контроль. Она указала на целый ряд нарушений и нестыковок в деле.

Тарамов и Тазбиев были задержаны 27 января. Обоим вменили часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании), заявив, будто молодые люди в июне 2016 года готовились к отъезду в Сирию для войны на стороне "Исламского государства".

В начале августа стало известно, что Тарамов и Тазбиев в суде отказались признать вину и сообщили о пытках, которым их подвергали кадыровцы, добиваясь признательных показаний.

16 августа 150 жителей Красной Турбины выступили с обращением к генпрокурору Юрию Чайке. "Мы требуем привлечения к уголовной ответственности незаконно задержавших и пытавших ребят лиц, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, фальсифицировавших материалы и доказательства по уголовному делу", - говорилось в документе.

На другой день Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отцу и дядю подсудимых, вызвали в грозненский ОП "Старопромысловский" и там избили. Начальник районной криминальной полиции Мамед Магомадов потребовал от родственников арестованных встретиться со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым (Лордом) и замглавы регионального МВД Апти Алаутдиновым. Позже он отвез Тарамова и Тазбиева домой на своей машине, однако вечером обоих вновь забрали в отдел и вновь избили. Вместе с ними в полицию привезли Султана Тарамова, дядю арестованного. Он также подвергся избиению. Отпустили похищенных уже за полночь.

Также 17 августа был задержан и позже отпущен адвокат Рутковский. После освобождения он сообщил, что молодые люди решили отказаться от его услуг и полностью признать вину.

18-го числа кадыровцы вывезли жителей Красной Турбины к мемориалу Ахмата Кадырова в начале проспекта Путина и вынудили скандировать "Нас ввели в заблуждение!". Вечером того же дня стало известно о полицейских рейдах в поселке. Силовики вынуждали жителей признать, что они подписали обращение к Чайке, не будучи ознакомлены с содержанием документа.

21 августа "Новая газета" писала о подозрениях Кадырова по адресу ФСБ. Глава Чечни, говорилось в публикации, предполагал, что именно спецслужба инспирировала обращение жителей Красной Турбины к Чайке. По информации издания, несколькими днями раньше Кадыров встретился с начальником УФСБ по Чечне Игорем Хвостиковым и попытался выяснить этот вопрос. Предполагалось, что ответы Хвостикова главу региона не удовлетворили, поскольку далее в ситуацию вмешался директор ФСБ Александр Бортников, а следом - администрация президента. "И вмешалась она, видимо, довольно жестко", - отмечала "Новая".