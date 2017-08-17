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Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отца и дядю 20-летнего Магомеда Тарамова и 19-летнего Джамалая Тазбиева, задержанных зимой во время кадыровских облав, вызвали в отдел полиции "Старопромысловский" Грозного и избивают там. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Тарамова-младшего Владимира Рутковского. Молодых людей судят по обвинению в намерении поехать воевать в Сирию на стороне "Исламского государства".

Тарамову и Тазбиеву-старшим удалось несколько секунд поговорить с адвокатом по телефону. По словам Тарамова, Магомед Магомадов, начальник криминальной полиции Старопромысловского района, требует от родственников жертв зимних облав явиться на встречу со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым (Лордом) и замглавы республиканского МВД Апти Алаутдиновым. "Бьют, бьют, бьют", - сказал Тазбиев.

Издание призвало власти немедленно вмешаться в происходящее в грозненском отделе полиции.

Накануне 150 жителей Красной Турбины, поселка на окраине Грозного, где жили схваченные кадыровцами молодые люди, написали коллективное обращение генпрокурору Юрию Чайке в защиту Тарамова и Тазбиева. "Мы требуем привлечения к уголовной ответственности незаконно задержавших и пытавших ребят лиц, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, фальсифицировавших материалы и доказательства по уголовному делу", - говорилось в письме.

7 августа "Новая" писала, что Тарамов и Тазбиев на суде рассказали о пытках со стороны кадыровцев. По словам Тарамова, его возили на базу ОМОНа, где заставляли ложиться на койку и били по рукам и ногам железной дубинкой, а также надевали пакет на голову и пытали током. Издевательства, утверждает Тарамов, продолжались пять дней.

Молодых людей задержали 27 января и поместили в отдел полиции "Старопромысловский". Кадыровцы пообещали подержать их "для профилактики" и отпустить их после выходных. Однако через два дня было совершено нападение на полицейских в Шали. Против Тарамова и Тазбиева сфабриковали дело по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании): якобы задержанные в июне 2016 года готовились уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов, но потом решили отложить отъезд. Их незаконно держали в полиции до 14 марта и лишь тогда предъявили обвинения.

14 августа стало известно про процесс над девятью жертвами облав в Надтеречном райсуде в селе Знаменское республики. Все подсудимые были задержаны в начале февраля в Надтеречном районе и помещены в СИЗО-2 в селе Чернокозово Наурского района Чечни. Им вменяются статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 222 УК (незаконный оборот оружия), в том числе через части 1 (приготовление к преступлению) и 3 статьи 30 кодекса (покушение на преступления). Согласно фабуле дела, фигуранты намеревались выехать в Сирию и примкнуть к "Исламскому государству".

Облавы в Чечне начались после событий 17-18 декабря 2016 года, когда в Грозном, как утверждалось, произошло несколько вооруженных нападений на полицейских. До конца января 2017-го в разных местностях Чечни похитили около 200 человек. Часть в дальнейшем освободили. Между тем от 27 до 56 похищенных, как выяснилось впоследствии, в ночь на 26 января были расстреляны кадыровцами без суда.

При этом, сообщала "Новая", 20 февраля, уже по окончании облав, часть похищенных была формально арестована. Этим людям как раз и предъявили обвинение по статьям 208 и 222 УК.