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новость Бывший политзек Стенин требует 5 миллионов рублей за незаконное преследование

24.07.2017
Игорь Стенин. Фото: kavkaz-uzel.eu
Игорь Стенин. Фото: kavkaz-uzel.eu
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Лидер движения "Русские Астрахани" Игорь Стенин, в прошлом году осужденный к двухлетнему сроку по делу об экстремизме, а в нынешнем оправданный кассационной инстанцией, потребовал у государства выплатить 5 миллионов рублей в возмещение морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Гражданский иск подан в Советский райсуд Астрахани. Ответчиком в заявлении назван Минфин в лице областного управления Федерального казначейства, а третьими лицами - региональные УФСБ, прокуратура, управление Судебного департамента и УФСИН.

"Прокурор, утверждая обвинительное заключение, и суды, рассматривавшие уголовное дело в отношении меня, формально подошли к изучению и рассмотрению дела", - говорится в иске. В результате, отмечает Стенин, он 8 месяцев 23 дня был незаконно лишен свободы.

Также активист указал, что Росфинмониторинг, несмотря на отмену приговора, до сих пор не исключили его из "списка террористов и экстремистов".

Дело против Стенина ФСБ возбудила в январе 2015 года. Активисту вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Поводом к открытию дела послужил пост, который Стенин, выступающий во "Вконтакте" под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе "РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)". Пост состоял всего лишь из двух фраз: "Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!".

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована - активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

Процесс Стенина вела судья Советского райсуда Астрахани Лилия Лисицкая. Слушания проходили в закрытом режиме. На суде, так же как и на следствии, Стенин подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. Он ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки "Вконтакте". Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова - это две разные записи. Однако судья в ходатайстве отказала.

16 мая 2016 года Лисицкая приговорила Стенина к двум годам колонии-поселения. 28 июля член президиума Астраханского облсуда Адиля Тагирова оставила решение Лисицкой в силе. 26 октября судья этого же суда Евгения Теслина отклонила кассационную жалобу осужденного.

9 сентября 2016 года, после вступления приговора в законную силу, Стенин в соответствии с предписанием уголовно-исполнительной инспекции явился на участок колонии-поселения в ИК-10 в своем городе. Почти сразу после прибытия туда на политзека наложили взыскание по надуманному поводу; кроме того, его поставили на профучет. После этого, 27 сентября, фсиновцы подали в суд представление об ужесточении Стенину приговора, прося заменить ему колонию-поселением колонией общего режима. Вскоре, однако, бумага была отозвана, поскольку политзека незаконно этапировали в другой регион.

7 ноября Стенин был доставлен в КП-2 в поселке Садовый Кирсановского района Тамбовской области. Два дня спустя, 9-го числа, его отправили в ШИЗО в первый раз, а 21 ноября - во второй. Как отмечал политзек, с 9 сентября по 20 ноября он "провел в ШИЗО и транзитных камерах в общей сложности 42 дня".

При этом уже 10 ноября администрация КП-2 обратилась в суд с тем же представлением, что и астраханская колония. 28 ноября судья Кирсановского райсуда Надежда Королева удовлетворила просьбу фсиновцев. 24 января 2017 года Тамбовский облсуд подтвердил это решение. 1 марта Стенина этапировали в ИК-3 в поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовщины.

Между тем 19 апреля стало известно, что Верховный суд обязал президиум Астраханского облсуда рассмотреть кассационную жалобу, поданную адвокатом политзека Татьяной Иванушкиной. При этом в постановлении были поставлены под сомнение как мотивированность вывода о необходимости назначить Стенину реальный срок, так и сам факт наличия в действиях активиста состава преступления.

30 мая президиум областного суда во главе с зампредом Татьяной Шустовой отменил приговор Стенину и прекратил его дело за отсутствием состава преступления. За активистом были признаны право на реабилитацию и получение компенсации.

В январе нынешнего года сообщалось, что жалоба на приговор Стенину направлена в ЕСПЧ. Адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы активиста в Страсбурге, после отмены приговора заметил, что до получения Стениным адекватной компенсации отзывать жалобу не стоит.

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24.07.2017
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