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Лидер движения "Русские Астрахани" Игорь Стенин, осужденный к двум годам колонии-поселения по сфабрикованному делу об экстремизме, этапирован из Астраханской области в Тамбовскую. Об этом в субботу сообщил "Кавказский узел".

Об отправке Стенина в другой регион стало известно 28 октября на слушаниях об ужесточении политзеку приговора. Судья Советского райсуда Астрахани Наталья Попова зачитала телефонограмму фсиновцев, в которой заявлялось, что 27-го числа осужденного этапировали, поэтому на разбирательство он доставлен быть не может.

Как адвокат политзека Татьяна Иванушкина, так и прокурор заявили, что представление об ужесточении режима должно рассматриваться с участием самого Стенина. Судья Попова перенесла слушания и постановила доставить на них осужденного. Новое заседание назначено на 21 ноября; начало в 10 часов.

В какую именно колонию отправили политзека, неизвестно. В Тамбовской области есть лишь одна колония-поселение - № 2 в поселке Садовый Кирсановского района. Там в 2014-2015 годах отбывал срок экозащитник Евгений Витишко. Не исключено, однако, что участки колонии-поселения есть и при других учреждениях тамбовского УФСИН.

Решение о переводе Стенина в другой регион было принято не позже 21 октября. В этот день адвокат Иванушкина прибыла для встречи с клиентом в СИЗО-2 в Нариманове, однако в допуске к политзеку ей отказали, сославшись на то, что он помещен в транзитную камеру.

При этом, заметила юрист, на этап ее подзащитного отправили незаконно, поскольку осужденные к колонии-поселении согласно Уголовно-исполнительному кодексу отправляются в места отбывания сроков самостоятельно.

В Астраханской области нет отдельных колоний-поселений. Стенин отбывал срок на участке колонии-поселения при ИК-10 общего режима в областном центре. В колонию он прибыл 9 сентября, а уже 22-го политзека на семь суток отправили в ШИЗО, а также поставили на профилактический учет. Причиной, как утверждали фсиновцы, стало то, что родственник Стенина пытался передать ему некий запрещенный предмет.

Других взысканий на осужденного не налагали. Несмотря на это, 27 сентября начальник ИК-10 подполковник Владимир Ермаков обратился в Советский райсуд с представлением о переводе Стенина из колонии-поселения в колонию общего режима. На другой день бумага поступила в суд, а 13 октября политзека доставили из колонии в СИЗО-2 в Нариманове.

Между тем адвокат Иванушкина указывает, что достаточных оснований для ужесточения Стенину приговора нет: наличие одного взыскания не позволяет считать политзека злостным нарушителем режима.

Приговор Стенину вынесла 16 мая судья Советского райсуда Лилия Лисицкая. Она объявила активиста виновным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет) и дала ему такой срок, который в прениях запрашивала прокурор. Мобильник, с которого, согласно материалам дела, подсудимый сделал свою публикацию, Лисицкая постановила уничтожить. Процесс проходил в закрытом режиме.

28 июля судья Астраханского облсуда Адиля Тагирова подтвердила приговор Стенину.

Дело против активиста ФСБ возбудила в январе 2015 года. Поводом послужил пост, который Стенин, выступающий во "Вконтакте" под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе "РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)". Пост состоял всего лишь из двух фраз: "Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!"

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована - активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

В акте осмотра ВК-группы пост Стенина и комментарий Романова рассматривались как две разные публикации. Между тем в самом уголовном деле утверждалось, будто две фразы, помещенные активистом, - это сопроводительные замечания к сделанному им же репосту публикации Романова.

В ходе следствия и далее на суде Стенин требовал уточнить обвинение. Он подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. Однако ФСБ объяснило наличие лайка тем, что первоначальный пост был якобы удален, а вместо него помещены две фразы Стенина и комментарий Романова. Требование активиста провести экспертизу, чтобы доподлинно установить, была ли изменена запись, спецслужба отклонила.

При этом эксперт ФСБ, на следственном эксперименте определенно назвавший пост и комментарий разными публикациями, позже, давая показания в суде, также не исключил фальсификации записи.

На суде Стенин ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки "Вконтакте". Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова представляют собой две разные публикации.

Прокурор не возражала против приобщения переписки к делу. Тем не менее Лисицкая в ходатайстве отказала, сославшись на то, что не имеет возможности установить личности агентов поддержки "Вконтакте".

30 сентября в президиум Астраханского облсуда поступила кассационная жалоба Стенина на приговор. 26 октября в ее удовлетворении было отказано.