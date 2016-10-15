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новость Лидеру "Русских Астрахани" Стенину хотят ужесточить наказание

15.10.2016
Игорь Стенин. Фото: astpravda.livejournal.com
Игорь Стенин. Фото: astpravda.livejournal.com
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Осужденного по обвинению в экстремизме за пост во "Вконтакте" лидера движения "Русские Астрахани" Игоря Стенина перевели из ИК-10 в Астрахани в СИЗО-2 в городе Наримане в 45 километрах от столицы региона. Об этом сообщает Владимир Басманов (Поткин), младший брат политзаключенного Александра Белова (Поткина). "На 28 октября, под давлением ФСБ, назначен суд о перережиме заключения. Чекисты хотят сменить для него (Стенина) колонию-поселение на колонию общего режима, а также услать подальше от родного региона", - сообщает Басманов.

16 мая судья Советского райсуда Астрахани Лилия Лисицкая приговорила Стенина к двум годам колонии-поселения. Она объявила активиста виновным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет) и дала ему такой срок, который в прениях запрашивала прокурор. Мобильник, с которого, согласно материалам дела, подсудимый сделал свою публикацию, Лисицкая постановила уничтожить.

28 июля судья Астраханского облсуда Адиля Тагирова подтвердила приговор Стенину и он вступил в законную силу.

Поводом к возбуждению дела послужил пост, который Стенин, выступающий во "Вконтакте" под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014 года, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе "РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)". Пост состоял всего лишь из двух фраз: "Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!"

Дело против активиста ФСБ возбудила 21 января 2015 года. На другой день Стенин был задержан. Ему предъявили обвинение, после чего освободили под подписку о невыезде.

При этом фабула дела была сфабрикована - активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

В акте осмотра ВК-группы пост Стенина и комментарий Романова рассматривались как две разные публикации. Между тем в самом уголовном деле утверждалось, будто две фразы, помещенные активистом, - это сопроводительные замечания к сделанному им же репосту публикации Романова.

В ходе следствия и далее на суде Стенин требовал уточнить обвинение. Он подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. Однако ФСБ объяснило наличие лайка тем, что первоначальный пост был якобы удален, а вместо него помещены две фразы Стенина и комментарий Романова. Требование активиста провести экспертизу, чтобы доподлинно установить, была ли изменена запись, спецслужба отклонила.

При этом эксперт ФСБ, на следственном эксперименте определенно назвавший пост и комментарий разными публикациями, позже, давая показания в суде, также не исключил фальсификации записи.

Суд над Стениным начался 25 января 2016 года. 8 февраля судья Лисицкая по ходатайству обвинителя - старшего помощника райпрокурора Ольги Усачевой - закрыла процесс от публики. В тот же день один из администраторов ВК-группы "Русские Астрахани" Роман Коростелев, выступавший как свидетель обвинения, отказался от показаний на Стенина, данных на следствии. Он заявил, что оговорил обвиняемого под давлением ФСБ.

На суде Стенин ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки "Вконтакте". Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова представляют собой две разные публикации. "Что скажете? - отмечал в ЖЖ активист. - Меня обвиняли в репосте. Репоста не было. Дело сфабриковано. Я не виновен, так как не было преступления".

Прокурор не возражала против приобщения переписки к делу. Тем не менее Лисицкая в ходатайстве отказала, сославшись на то, что не имеет возможности установить личности агентов поддержки "Вконтакте".

9 июня правозащитный центр "Мемориал" признал Стенина лицом, преследуемым по политическим мотивам.

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15.10.2016

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