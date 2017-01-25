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Тамбовский облсуд подтвердил решение о переводе лидера движения "Русские Астрахани" Игоря Стенина, осужденного к двухлетнему сроку по делу об экстремизме, из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом во вторник сообщил "Кавказский узел" со ссылкой на Александра Стребкова, адвоката политзека.

Решение об ужесточении политзеку приговора вынесла 28 ноября 2016 года судья Кирсановского райсуда Тамбовской области Надежда Королева по представлению администрации КП-2 в поселке Садовый. Фсиновцы объявили 51-летнего Стенина злостным нарушителем режима, указав, что менее чем за три месяца заключения на него был наложен целый ряд взысканий.

На рассмотрении апелляции судья, в частности, указал, что взыскания, давшие фсиновцам основание объявить Стенина злостным нарушителем режима, политзек не обжаловал. Сам осужденный возразил, что не имел возможности сделать этого, поскольку фактически все время находился либо на этапе, либо в ШИЗО. Однако судья этот довод, так же как и другие аргументы Стенина и его адвоката, проигнорировал.

Между тем после решения Королевой, рассказал Стребков, взысканий на политзека уже не налагалось.

Юрист также рассказал, что в ЕСПЧ направлена жалоба на приговор Стенину.

В свою очередь, другой адвокат политзека, Татьяна Иванушкина, сообщила изданию, что в Верховный суд отправлена другая жалоба - на отказ в передаче кассационной жалобы Стенина на приговор в президиум Астраханского облсуда. Отказное решение было вынесено 26 октября 2016 года.

Дело против Стенина ФСБ возбудила в январе 2015 года. Активисту вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Поводом к открытию дела послужил пост, который Стенин, выступающий во "Вконтакте" под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе "РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)". Пост состоял всего лишь из двух фраз: "Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!"

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована - активиста наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

Процесс Стенина вела судья Советского райсуда Астрахани Лилия Лисицкая. Слушания проходили в закрытом режиме. На суде, так же как и на следствии, Стенин подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. Он ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки "Вконтакте". Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова - это две разные записи. Однако судья Лисицкая в ходатайстве отказала.

16 мая 2016 года Лисицкая приговорила Стенина к двум годам колонии-поселения. 28 июля судья Астраханского облсуда Адиля Тагирова подтвердила этот приговор.

9 сентября Стенин явился отбывать срок на участок колонии-поселения при ИК-10 общего режима в Астрахани. Почти сразу фсиновцы сфабриковали против него обвинение в хранении мобильника и отправили в ШИЗО. Кроме того, политзека поставили на профучет. Наконец, 27 сентября ИК-10 подала ходатайство об ужесточении Стенину приговора. Однако затем бумага была отозвана, поскольку политзека незаконно этапировали в Тамбовскую область. Причины перевода не пояснялись.

7 ноября Стенин прибыл в тамбовскую КП-2. Два дня спустя, 9-го числа, его отправили в ШИЗО в первый раз, а 21 ноября - во второй. По словам политзека, с 9 сентября по 20 ноября он, "провел в ШИЗО и транзитных камерах в общей сложности 42 дня".