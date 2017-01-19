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новость Гражданин Таджикистана Нурматов арестован в Петербурге по делу "Хизб ут-тахрир"

19.01.2017
Фарход Нурматов. Фото с личной ВК-страницы
Фарход Нурматов. Фото с личной ВК-страницы
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Кировский райсуд Петербурга арестовал на срок до 17 марта 45-летнего гражданина Таджикистана Фархода Нурматова, которому вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает Интерфакс.

Арестованному инкриминирована часть 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

Между тем агентство утверждает, что Нурматов был одним из организаторов петербургской ячейки "Хизб ут-тахрир". По информации Фонтанки.Ру, он устраивал собрания участников организации для изучения ее материалов, а также привлекал в партию новых членов.

Почему в таком случае подозреваемому вменена часть 2 статьи 205.5, а не часть 1 (организация деятельности террористической организации), не поясняется.

Нурматов был задержан в среду оперативниками ФСБ и ЦПЭ. Отмечается, что ранее он проходил свидетелем по одному из дел "Хизб ут-тахрир", однако доказательств, которые позволили бы перевести его в статус подозреваемого, ФСБ собрать не смогла.

Вероятно, речь идет о первом петербургском деле "Хизб ут-тахрир". Как передает Фонтанка.Ру, Нурматов был гражданским мужем матери одного из фигурантов этого дела - сантехника Сергея Яблокова, в марте прошлого года осужденного к 12 с половиной годам строгого режима с годовым ограничением свободы после отбытия срока по части 1 статьи 205.5.

Как указано на ВК-странице арестованного, он уроженец Душанбе, а по образованию филолог-русист. В 1995 году Нурматов окончил Таджикский педагогический институт русского языка и литературы им. Пушкина.

Всего по первому петербургскому делу "Хизб ут-тахрир" осуждены девять человек. Материалы дела разделили на несколько производств; в разное время с августа 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемые получили сроки от 5 лет общего до 17 лет строгого режима. Некоторые фигуранты признали вину и пошли на сотрудничество с прокуратурой, другие настаивали на своей невиновности.

Фигуранты второго петербургского дела были задержаны и арестованы в начале ноября 2016-го. В дальнейшем их арест продлили до 30 января. В этом деле шесть обвиняемых: двое петербуржцев - этнических русских, трое приезжих из Дагестана и один гражданин Таджикистана.

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19.01.2017

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