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В Калининграде во время допроса избит бывший лидер "Балтийского авангарда русского сопротивления" Александр Оршулевич. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на адвоката националиста Марии Бонцлер.

По словам адвоката, у Оршулевича перебита переносица, разбиты колени, кровоподтеки на шее и на руках. "Когда он пустил оперативников к себе домой, его повалили на землю, надели на голову мешок, скрутили и застегнули за спиной наручники. Потом, когда его везли, его избивали шесть оперативников. В кабинете его поставили на колени, надели на голову мешок, привозили каких-то ребят, и говорили им: "Вот это ваш Оршулевич, вы будете с ним дальше дружить?" Люди отказывались", - рассказала Бонцлер.

Кроме того, на допросе был избит член БАРСа Евгений Артюшенко. "Его допрашивали 4 часа, после допросов он потерял сознание и его отпустили. Самочувствие плохое. Зафиксировали побои мягких тканей в области сердца, остальные побои едем снимать в понедельник, в суд предоставим медицинскую экспертизу", - рассказала жена активиста Яна.

В отношении Оршулевича возбуждено дело по статье 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Утром в субботу в его квартире прошел обыск, после чего активиста увезли на допрос. Суд по мере пресечения состоится в понедельник, 29 мая.

По словам одного из членов организации Вячеслава Воробьева, помимо Оршулевича задержаны нынешний руководитель БАРСа Игорь Иванов и их духовник, игумен РПЦЗ Николай (Мамаев). "В ходе допроса им подкинули трафареты с экстремистским содержанием и баллончики с краской", - утверждает Воробьев.

"Балтийский авангард русского сопротивления" был основан Орлушевичем в 2008 году "с целью пробуждения в сердцах русских людей общественного идеала Святой Руси". "Наше движение следует заветам вождей Белого движения, хранит и передает память о героях многолетней освободительной войны. Мы убеждены, что без пересмотра отдельных эпизодов нашей истории, связанных с советским периодом, невозможна трезвая оценка действительности, и как следствие - возрождение России", - отмечается на сайте движения.

В январе прокуратура Калининградской области направила на имя Орлушевича официальное предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Сайт движения и его страница "ВКонтакте" были заблокированы.