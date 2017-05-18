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новость В Перми националист Юшков оштрафован на 350 тысяч рублей по делу об экстремизме

18.05.2017
Роман Юшков. Фото: properm.ru
Роман Юшков. Фото: properm.ru
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Судья Ленинского райсуда Перми Ирина Житникова приговорила националиста Романа Юшкова к штрафу 350 тысяч рублей по делу об экстремизме. Об этом сообщает "Перископ". В качестве дополнительного наказания Юшкову, доценту Пермского университета, на два года запрещено заниматься преподаванием.

Подсудимый был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). В прениях сторон прокурор запрашивал для националиста три года принудработ с трехлетним запретом на преподавание и занятие журналистикой.

Поводом к возбуждению дела стала публикация Юшковым в своем ЖЖ статьи "Скажи чужаку свое нет" (администрация сервиса закрыла доступ к тексту для незарегистрированных пользователей). В статье, опубликованной в конце июня 2016 года, националист призывал не делать покупки в магазинах азербайджанцев.

Дело возбудили 11 октября. Националист вину не признал. "Я не сомневаюсь, что это месть - месть за мое активное участие в кампании против еврейской секты "Хабад Любавич" в последние полгода", - заявлял он после первого допроса. Юшков, крайний юдофоб, активно протестует против постройки в Перми центра этой общины.

Представители целого ряда кавказских и среднеазиатских диаспор выступили в процессе с показаниями в пользу националиста, однако судья Житникова их показания проигнорировала. Как отмечается в приговоре, эти свидетели в силу "хорошего отношения" к подсудимому "желают облегчить его участь".

Сообщалось также, что 24 апреля Житникова незаконно удалила публику из зала, хотя решения о закрытии процесса ею принято не было.

Сам Юшков, отметив "относительную мягкость" приговора, в то же время заявил, что решение "знаменует собою торжество самоубийственного русофобского абсурда в нашей системе правосудия". "Бессовестные русские опера, следователи, прокуроры и судьи наказали русского публициста за защиту русских интересов", - подчеркнул он.

Адвокат националиста Роман Ахметов заверил, что обжалует приговор.

Ранее Юшков уже был осужден по делу об экстремизме. Ранее ему вменили публикацию 29 июня 2013 года в пермской краевой газете "Звезда" статьи "Истерия по-пугачевски", в которой националист раскритиковал саратовскую полицию за неспособность противодействовать "этнопреступности". ФСБ вменила Юшкову часть 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через СМИ) и ту же часть 1 статьи 282 УК.

10 марта 2015 года судья Мотовилихинского райсуда Перми Марина Азаренкова приговорила националиста к полутора годам условно с двухлетним запретом заниматься журналистикой по 280-й статье, а обвинение по 282-й с него сняла. 21 мая 2015-го судья Пермского крайсуда Наталья Казакова освободила Юшкова от наказания по амнистии к 70-летию победы над Германией.

Между тем 20 апреля нынешнего года "Перископ" сообщил, что Юшкову грозит новое дело по 280-й и 282-й статьям УК. ЦПЭ и Роскомнадзор заявили о наличии признаков экстремизма в выступлениях националиста в эфире "Эха Москвы в Перми" в ноябре 2016-го. Диски с записями передач направлены на экспертизы.

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18.05.2017
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