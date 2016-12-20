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Европейский суд по правам человека присудил лидеру "Лиги обороны Москвы" Даниилу Константинову, который содержался в СИЗО больше двух с половиной лет, компенсацию в размере 2700 евро. Об этом "Граням" сообщила адвокат Наташа Добрева, представляющая интересы Константинова в Страсбурге.

Константинов и еще шесть заявителей из России, дела которых были объединены ЕСПЧсудом, жаловались на чрезмерную продолжительность их содержания под стражей. Учитывая прецедентное право по этому вопросу, Страсбургский суд констатировал, что длительность досудебного содержания под стражей заявителей была чрезмерной.

"Эти жалобы являются приемлемыми и свидетельствуют о нарушении параграфа 3 статьи 5 Конвенции", - говорится в принятом единогласно решении ЕСПЧ. "Каждый задержанный или заключенный под стражу... незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда", - говорится в этом пункте статьи о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Кроме того, ЕСПЧ удовлетворил просьбу российских властей о принятии односторонней декларации по делу экс-лидера этнополитического объединения "Русские" Александра Белова (Поткина) о чрезмерно длительном содержании под стражей. Об этом "Граням" сообщила адвокат Ирина Хрунова. Сам националист ранее отказался от предложенного правительством мирового соглашения.

"В этой односторонней декларации правительство России признало нарушения, а именно длительное содержание под стражей Александра Белова (Поткина) и волокиту в обжаловании в судах Москвы, - рассказала адвокат Хрунова. - Теперь государство выплатит заявителю 2500 евро компенсации.

22 марта 2012 года Константинова задержали и обвинили его в убийстве некого Алексея Темникова. Преступление было совершено 3 декабря 2011 года на улице академика Янгеля. При этом оппозиционер имел неоспоримое алиби: в это время он праздновал день рождения матери на проспекте Мира в ресторане "Дайкон", что подтверждалось фотографиями, показаниями свидетелей, биллингом, данными геолокации. Кроме того, убитый не был знаком Константинову.

16 октября 2014 года и.о. зампреда Чертановского райсуда Юлия Черникова признала Константинова виновным в хулиганстве и приговорила к трем годам колонии-поселения, после чего амнистировала и освободила в зале суда. Основанием для переквалификации обвинения с убийства на хулиганство Черникова объяснила тем, что факт причинения смерти Темникову именно Константиновым не доказан, но доказано якобы, что Константинов плюнул Темникову на рукав и угрожал ножом.

Дело рассматривалось в суде второй раз. Прокурор оба раза запрашивал для политзека 10 лет строгого режима. Первое разбирательство по делу, которое вела судья Галина Тюркина, завершилось 26 декабря 2013 года возвратом на доследование.

25 февраля Мосгорсуд признал приговор Константинову законным. Защита в апелляционной жалобе требовала вынести оправдательный приговор. За день до заседания Константинов в блоге на "Гранях" написал, что не надеется на справедливое решение Мосгорсуда.

"В моем случае была чистая фальсификация, поддержанная всей системой государственной власти: Следственным комитетом, прокуратурой, центром "Э", ФСБ и судами. В этих условиях нелепо надеяться на отмену решения суда первой инстанции и оправдательный приговор в апелляции", - отметил Константинов.

В сентябре прошлого года Константинов обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение права на свободу мнения посредством уголовного преследования. В жалобе он утверждал, что предъявленное ему обвинение в убийстве стало местью сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму МВД за отказ сотрудничать. По словам Константинова, в декабре 2011 года после задержания за участие в акции протеста сотрудник центра "Э" предложил ему стать осведомителем. Полицейский пригрозил в случае отказа сделать Константинова фигурантом уголовного дела. После выхода из полиции Константинов рассказал соратникам об этой беседе.

Поткин был задержан в октябре 2014 года и провел в СИЗО 15 месяцев. В августе судья Мещанского райсуда Москвы Альберт Тришкин приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск к Поткину представителей БТА-банка на сумму на сумму 4,9 миллиарда рублей.

В окончательной редакции обвинения Поткину были инкриминированы четыре статьи УК. Статья 174 (легализация имущества, приобретенного другими лицами незаконным путем) вменена политзеку, поскольку он, как утверждается, причастен к отмыванию 5 миллиардов долларов, похищенных у вкладчиков БТА-банка бывшим его владельцем Мухтаром Аблязовым. Остальные три статьи Поткину инкриминировали, за то что он якобы образовал сообщество, ставившее задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В сообщество, заявляет обвинение, входили граждане как Казахстана, так и России. Эти эпизоды дела квалифицированы по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности), 282.1 (организация экстремистского сообщества) и 280 (публичные призывы к экстремизму).