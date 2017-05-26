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новость В Орле против свидетелей Иеговы открыто дело об экстремизме, задержан подданный Дании

26.05.2017
УФСБ по Орловской области. Фото: "Яндекс.Карты"
УФСБ по Орловской области. Фото: "Яндекс.Карты"
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статья Статья

Свидетели и жертвы

Поскольку высшим законом является не УК, а Конституция, противоправными надо считать действия Минюста против этой конфессии. Не только потому, что Европейский суд по правам человека не раз защищал ее последователей от нападок российских властей, но и потому, что свидетели Иеговы за пережитые ими страдания уже признаны государством жертвами политических репрессий.

Лев Левинсон
20.03.2017

В Орле по факту деятельности общины свидетелей Иеговы возбуждено дело по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Об этом сообщает центр "Сова".

Вечером 25 мая ФСБ и полиция провели обыски в доме, где собрались свидетели Иеговы. У верующих изъяли религиозную литературу, в том числе Библии, а также ноутбуки, планшеты и жесткие диски компьютеров. Визитеры переписали паспортные данные собравшихся, а также взяли у членов общины объяснительные. Обыски прошли также в жилищах верующих.

Один из членов общины - подданный Дании Деннис Кристенсен - был задержан как подозреваемый и доставлен областное УФСБ. В пятницу в Советском райсуде Орла должно пройти заседание по выбору ему меры пресечения.

14 июня 2016 года Орловский облсуд по иску регионального главка Минюста запретил местную общину свидетелей Иеговы, объявив ее экстремистской организацией. 18 октября Верховный суд подтвердил это решение.

Между тем 20 апреля нынешнего года судья ВС Юрий Иваненко по иску Минюста запретил Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, поставив тем самым вне закона 175 тысяч верующих. Решение обжалуется, однако в части прекращения деятельности Управленческого центра и всех местных общин оно подлежит немедленному исполнению.

После решения Иваненко в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Известно об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным призвала его использовать свое влияние для защиты прав российских свидетелей Иеговы.

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26.05.2017
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