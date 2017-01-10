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новость Парализованный политзек Хасанов отправлен в самарскую колонию

10.01.2017
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО
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Дарья Костромина 10.11.2016
в блоге Дело лежачего террориста

70-летнего парализованного нижегородца Тагира Хасанова, осужденного к 5 годам 1 месяцу общего режима по сфабрикованному делу о содействии терроризму, этапировали в колонию в Самарской области. Об этом сообщила в Фейсбуке зампред Комитета по предотвращению пыток Ольга Садовская.

Правозащитница написала, что отправить Хасанова на этап фсиновцы планировали 6 января. За день до этого она повстречалась с политзеком в нижегородском СИЗО-1. "Спросила, если ли жалобы, не хочет ли он обратиться за помощью, - говорится в комментарии Садовской. - Он ответил мне, что обращаться он не хочет, спасибо большое, все хорошо". В то же время зампред КППП добавила: "У меня сложилось впечатление, что он просто умирать собрался и ничего ему уже не надо".

Садовская выразила сомнения, что Хасанов переживет этап. Фсиновцы рассказали ей, что намереваются перевозить Хасанова на носилках.

Этапирование политзека в Самарскую область правозащитнице в СИЗО объяснили его личным ходатайством об отправке ближе к родственникам. Между тем журналистка Ирина Славина возразила, что Хасанов, напротив, подал заявление с просьбой оставить его в Нижегородской области. "Тут его дочь, сын и брат!" - заметила журналистка. Садовская согласилась с тем, что фсиновцы могли ее обмануть.

Славина также написала, что помимо других тяжелых заболеваний, о которых было известно у Хасанова диагностирован рак с метастазами в кости.

Татарин Хасанов - авторитетный член исламской общиныНижнего Новгорода. Он дважды совершил хадж в Мекку, оказывал содействие в обустройстве мечетей, помогал нуждающимся. Был инициатором постройки новой мечети в городе.

В поле зрения ФСБ Хасанов попал, из-за того что в 2014 году сдавал часть своей квартиры жителю Ингушетии Багдану Умарову, которого в дальнейшем объявили в международный розыск за участие в сирийской войне на стороне "Исламского государства". В спецслужбе заявляли, будто Умаров отправился в Сирию именно под влиянием Хасанова. Адвокат политзека Марат Ашимов, однако, указывал, что на тот момент, когда Умаров отправился в Сирию, там уже воевал его родной брат Башир Умаров.

Примерно в конце февраля 2016 года полицейские задержали Хасанова и его квартирантов из Узбекистана под предлогом проверки соблюдения визового законодательства и доставили в ОП "Канавинский". Там, однако, задержанным задавали вопросы об Умарове.

Две недели спустя, 11 марта, Хасанов был задержан после обыска. Силовики утверждали, будто при обыске обнаружили в квартире пять патронов, а экспертиза затем заявила, что на этих патронах якобы имеется кровь Хасанова.

Нижегородец был помещен в СИЗО. Ему вменили часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму) и часть 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). При этом Ашимов указывал на массу нестыковок и противоречий в деле. Он также подчеркивал, что нет ни одного свидетельства связи Хасанова с террористами, а обвинение строится исключительно на показаниях лиц, так или иначе находящихся в зависимости от следствия.

На момент ареста Хасанов не был парализован, однако уже страдал рядом серьезных заболеваний, в том числе ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и болезням почек. У него была инвалидность III группы. В мае политзек перенес очередной инфаркт, а позже у него обнаружили туберкулез.

Суд над Хасановым начался 20 июля. Дело рассматривала коллегия Московского окружного военного суда на выездной сессии в Нижегородском облсуде. Подсудимый не признал вину, заявив, что с террористами связей не имел, а патроны ему подбросили.

26 июля прокурор Алексей Езерский запросил для Хасанова семь лет общего режима. На другой день его осудили к пяти с половиной годам.

Как рассказывал адвокат Ашимов, если до приговора фсиновцы оказывали политзеку медицинскую помощь "по мере их возможностей", то в дальнейшем лечить политзека перестали.

16 октября Хасанову парализовало ноги. На встречу с адвокатом, назначенную на другой день, больного принесли на руках. Далее патологический процесс продолжился, и к 22-му числу политзек оказался парализован почти полностью. Дочь Хасанова попыталась выяснить у врача СИЗО, почему больного не лечат. Фсиновец ответил, что осужденный на самом деле здоров, а адвокат лжет.

1 декабря коллегия Верховного суда в составе Александра Воронова, Сергея Сокерина и Олега Дербилова, рассмотрев апелляционную жалобу Хасанова, сократила ему срок на пять месяцев. Большинство ходатайств защиты судьи отклонили, согласившись приобщить к делу лишь справки о состоянии здоровья осужденного.

Между тем адвокаты Ашимов и Вадим Жуковский нашли троих бывших жильцов Хасанова, граждан Узбекистана. Те рассказали, что в полиции их избили, а затем заставили подписать показания. Текст показаний был иностранцам не понятен, однако переводчик заверил их, что "все нормально". В действительности же, рассказали жильцы, с хозяином они почти не общались, поскольку приходили в квартиру только ночевать.

Адвокаты просили приобщить эти опросы к делу, а также допросить бывших жильцов Хасанова, на тот момент уже депортированных, по видеосвязи. Однако судьи отклонили эти ходатайства, как и еще ряд других.

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10.01.2017

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