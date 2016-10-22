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новость Политзека Хасанова в нижегородском СИЗО разбил паралич

22.10.2016
Тагир Хасанов. Фото: koza.press
Тагир Хасанов. Фото: koza.press
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70-летнего нижегородца Тагира Хасанова, осужденного к пяти с половиной годам общего режима по сфабрикованному делу о пособничестве терроризму, разбил паралич. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Марат Ашимов.

На момент ареста в марте нынешнего года, заметил юрист, Хасанов имел инвалидность III группы. У него была масса тяжелых заболеваний, в том числе ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и болезни почек. В мае политзек перенес очередной инфаркт, а некоторое время назад у него обнаружили туберкулез.

При этом, продолжил адвокат, если до приговора администрация СИЗО-1 в Нижнем Новгороде оказывала Хасанову медицинскую помощь "по мере их возможностей", то в дальнейшем лечить политзека перестали.

16 октября Хасанова парализовало ноги. На встречу с адвокатом, назначенную на другой день, больного принесли на руках. Далее патологический процесс продолжился, и к субботе политзек оказался парализован почти полностью. "Он не может самостоятельно кушать и справлять нужду", - заметил Ашимов.

Дочь Хасанова попыталась выяснить у врача СИЗО, почему больного не лечат. Фсиновец ответил, что осужденный на самом деле здоров, а адвокат лжет.

"Иначе как пытками данное отношение администрации к своим обязанностям назвать нельзя", - заключил Ашимов. Он добавил, что жалобы во все возможные инстанции уже отправлены.

Хасанов пользуется авторитетом среди мусульман Нижнего Новгорода. Он дважды совершил хадж в Мекку, оказывал содействие в обустройстве мечетей, помогал нуждающимся. Был инициатором постройки новой мечети в городе.

В поле зрения ФСБ Хасанов попал, из-за того что в 2014 году сдавал часть своей квартиры жителю Ингушетии Багдану Умарову, которого в дальнейшем объявили в международный розыск за участие в сирийской войне на стороне "Исламского государства". В спецслужбе заявляли, будто Умаров отправился в Сирию именно под влиянием Хасанова. Адвокат Ашимов, однако, указывал, что на тот момент, когда Умаров отправился в Сирию, там уже воевал его родной брат Башир Умаров.

Примерно в конце февраля 2016 года полицейские задержали Хасанова и его квартирантов из Узбекистана под предлогом проверки соблюдения визового законодательства и доставили в ОП "Канавинский". Там, однако, задержанным задавали вопросы об Умарове.

Две недели спустя, 11 марта, Хасанов был задержан после обыска. Силовики утверждали, будто при обыске обнаружили в квартире пять патронов, а экспертиза затем заявила, что на этих патронах якобы имеется кровь Хасанова.

Нижегородец был помещен в СИЗО. Ему вменили часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму) и часть 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). При этом Ашимов указывал на массу нестыковок и противоречий в деле. Он также подчеркивал, что нет ни одного свидетельства связи Хасанова с террористами, а обвинение строится исключительно на показаниях лиц, так или иначе находящихся в зависимости от следствия.

Суд над Хасановым начался 20 июля. Дело рассматривала коллегия Московского окружного военного суда на выездной сессии в Нижегородском облсуде. Подсудимый не признал вину, заявив, что с террористами связей не имел, а патроны ему подбросили.

26 июля прокурор Алексей Езерский запросил для Хасанова семь лет общего режима. Приговор - несколько менее суровый - был вынесен на другой день.

Апелляция Хасанова будет рассмотрена Верховным судом 10 ноября. Начало слушаний в 10 часов.

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22.10.2016

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