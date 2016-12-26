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новость Верховный суд отменил оправдательный приговор приморским партизанам

26.12.2016
Слева направо: Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Александр Ковтун, Максим Кириллов, Алексей Никитин
Слева направо: Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Александр Ковтун, Максим Кириллов, Алексей Никитин
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Коллегия Верховного суда по уголовным делам отменила оправдательный приговор, вынесенный фигурантам дела приморских партизан по эпизоду убийства наркодельцов. Об этом сообщает РАПСИ. Эпизод направлен на новое рассмотрение в Приморский крайсуд.

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционного представления, поданного краевой прокуратурой, и жалоб потерпевших по делу - родственников погибших наркодельцов.

Между тем требование прокуратуры об аресте фигурантов Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, освобожденных из СИЗО после вердикта присяжных, суд не удовлетворил. Мера пресечения им не избиралась.

Все фигуранты дела, кроме Вадима Ковтуна, участвовали в заседании по видеосвязи.

Прокурор Андрей Камболин, поддерживавший обвинение в Приморском крайсуде, в своем представлении ссылался на то, что четверо присяжных скрыли от судьи Марины Каракуян факты, которые могли повлиять на их решение при вынесении вердикта. Двое заседателей, указывалось в документе, ранее проходили по другому уголовному делу потерпевшими, у двоих других есть родственники, имеющие судимость. Кроме того, прокурор заявил, что один из присяжных был незаконно заменен.

В сентябре, после подачи Камболиным дополнения к апелляционному представлению, называла это обстоятельство основным доводом обвинения.

Далее Камболин заявил, что Каракуян неправомерно объявила недопустимыми доказательствами и исключила из дела признательные показания подсудимых, в частности протокол допроса Никитина. Между тем признательные показания были получены с нарушениями УПК, а при допросе Никитина присутствовал назначенный адвокат, приходившийся одному из следователей по делу родным братом.

Чиновник оспорил исключение из дела и ряда других доказательств, в частности протокола осмотра места убийства и документов, относящихся к допросам обвиняемых и очным ставкам.

Прокурор Генпрокуратуры Виктор Митюшов, поддержав доводы Камболина, также заявил, что Каракуян необоснованно отказала обвинителю в демонстрации присяжным фотографий трупов, разрешила огласить показания свидетеля, не вызванного, как утверждалось, в суд должным образом, и исследовала заключение баллистической экспертизы.

Защита фигурантов указала, что прокуратура не имела право проводить проверку в отношении присяжных. Кроме того, подчеркивалось, что полученную информацию о заседателях ведомство незаконно скрывало во время разбирательства, придерживая на случай обжалования приговора.

Адвокат Никитина Оксана Усова также заметила, что в первом процессе партизан судья Приморского крайсуда Дмитрий Грищенко исключил ряд доказательств из тех, которые позже признала недопустимыми и Каракуян. Однако в тот раз приговор оказался обвинительным, и действия решение Грищенко в отношении доказательств возражений со стороны Камболина, поддерживавшего обвинение и в том процессе, не вызвало.

"Призванный в том числе осуществлять надзор за соблюдением законности в ходе уголовного процесса прокурор фактически трактует соблюдение норм уголовно-процессуального права в зависимости от того, выгоден приговор обвинению или нет", - заключила Усова.

Сами фигуранты поддержали доводы своих адвокатов.

Ранее защитники партизан отмечали, что к уловке с использованием присяжных, "скрывающих факты", надзорное ведомство неоднократно прибегало ранее, чтобы в дальнейшем при необходимости оспорить приговор. По словам адвокатов, четверо заседателей, о которых говорилось в представлении Камболина, участвовали в процессе по указанию прокурора.

Двое из этих заседателей были присяжными дважды, подчеркивали защитники, и с участием этих присяжных выносились приговоры, уже вступившие в законную силу. Поэтому тот факт, что прокуратура лишь теперь заявляет о "скрытых фактах", выглядит по меньшей мере странно.

Кроме того, процедура голосования присяжных анонимная. По этой причине невозможно установить, был ли кто-то из этих четверых заседателей в числе семерых присяжных, заявивших о невиновности партизан.

Оправдательный вердикт партизанам по эпизоду убийства четырех наркодельцов - Дмитрия Макаренко, Владимира Пономаренко, Алексея Соловьева и Виктора Науменко, - совершенному в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья, был вынесен 20 июля. Присяжные семью голосами против пяти сочли событие преступления недоказанным.

После оглашения вердикта Вадим Ковтун и Никитин были освобождены. Трое других фигурантов дела - Александр Ковтун (младший брат Вадима), Владимир Илютиков и Максим Кириллов - остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать сроки, полученные по другим эпизодам дела.

Оправдательный приговор судья Каракуян огласила 28 июля.

Первый приговор по делу партизан был вынесен судьей Грищенко 28 апреля 2014 года - также на основании вердикта присяжных. Ковтун-младший, Илютиков и Никитин были осуждены к пожизненным срокам, Кириллов - к 22 годам строгого режима, Ковтун-старший - к 8 годам 2 месяцам, а шестой фигурант, Роман Савченко, - к 25 годам строгого режима.

Однако 21 мая 2015-го Верховный суд отменил приговоры в части эпизода убийства наркодельцов и направил этот эпизод на новое рассмотрение. Соответственно были уменьшены сроки: Ковтуну-младшему - до 25 лет строгого режима, Илютикову - до 24 лет, Кириллову - до 19 лет. Сроков Ковтуну-старшему и Никитину, которым иных эпизодов, кроме убийства наркодельцов, не вменялось, ВС не назначил.

Савченко, напротив, не был инкриминирован именно этот эпизод. ВС уменьшил срок политзеку до 24 лет строгого режима. Приговор в его отношении вступил в законную силу. С сентября 2015 года Савченко, не имеющий никаких заболеваний и вредных привычек, содержится в ЛИУ-1 в Барнауле - фсиновской больнице для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом.

Ковтун-старший и Никитин первоначально в числе партизан вообще не упоминались. Их арестовали лишь через несколько недель после разгрома группы.

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26.12.2016
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