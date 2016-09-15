Реклама

Прокуратура Приморского края в дополнении к апелляционному представлению на оправдательный приговор приморским партизанам заявила о "незаконности состава суда". Об этом сообщается на ФБ-странице "Приморские партизаны.info". Дополнение было подано надзорным ведомством в понедельник, 12 сентября.

Как утверждается в документе, четверо присяжных скрыли от судьи факты, которые могли повлиять на их решение при вынесении вердикта. Двое заседателей, заявило надзорное ведомство, ранее проходили по другому уголовному делу потерпевшими, а у двоих других есть родственники, имеющие судимость.

Это основной довод обвинения. Кроме того, в документе заявляется об ограничении в представлении доказательств.

На основании изложенного прокуратура требует у Верховного суда отменить оправдательный приговор партизанам и вернуть дело в Приморский крайсуд для повторного разбирательства. Кроме того, обвинение настаивает на аресте фигурантов Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, освобожденных после оправдательного вердикта присяжных.

Адвокаты партизан отмечают, что к уловке с использованием присяжных, "скрывающих факты", надзорное ведомство неоднократно прибегало ранее, чтобы в дальнейшем при необходимости оспорить приговор. По мнению защитников, четверо заседателей, о которых говорится в бумаге, участвовали в процессе по указанию прокурора.

Двое из этих заседателей были присяжными дважды, подчеркивают адвокаты, и с участием этих присяжных выносились приговоры, уже вступившие в законную силу. Поэтому тот факт, что прокуратура лишь теперь заявляет о "скрытых фактах", выглядит по меньшей мере странно, заключает защита.

Кроме того, процедура голосования присяжных анонимная. По этой причине невозможно установить, был ли кто-то из этих четверых заседателей в числе семерых присяжных, заявивших о невиновности партизан.

На подготовку возражений к дополнению прокуратуры у партизан и их защиты есть две недели.

Оправдательный вердикт партизанам по эпизоду убийства четырех наркодельцов в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья был вынесен 20 июля. Присяжные семью голосами против пяти сочли событие преступления недоказанным.

После оглашения вердикта Вадим Ковтун и Никитин были освобождены. Трое других фигурантов дела - Александр Ковтун (младший брат Вадима), Владимир Илютиков и Максим Кириллов - остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать сроки, полученные по другим эпизодам дела.

28 июля судья Приморского крайсуда Марина Каракуян, председательствовавшая в процессе, на основании вердикта присяжных вынесла партизанам оправдательный приговор.

Первый приговор по делу партизан вынес 28 апреля 2014 года - также на основании вердикта присяжных - судья Приморского крайсуда Дмитрий Грищенко. Ковтун-младший, Илютиков и Никитин были осуждены к пожизненным срокам, Кириллов - к 22 годам строгого режима, Ковтун-старший - к 8 годам 2 месяцам, а шестой фигурант, Роман Савченко, - к 25 годам строгого режима.

Однако 21 мая 2015-го Верховный суд отменил приговоры в части эпизода убийства наркодельцов и направил этот эпизод на новое рассмотрение. Соответственно были уменьшены сроки: Ковтуну-младшему - до 25 лет строгого режима, Илютикову - до 24 лет, Кириллову - до 19 лет. Сроков Ковтуну-старшему и Никитину, которым иных эпизодов, кроме убийства наркодельцов, не вменялось, ВС не назначил.

Савченко, напротив, не был инкриминирован именно этот эпизод. ВС уменьшил срок политзеку до 24 лет строгого режима. Приговор в его отношении вступил в законную силу. С сентября 2015 года Савченко, не имеющий никаких заболеваний и вредных привычек, содержится в ЛИУ-1 в Барнауле - фсиновской больнице для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом.

Повторный процесс в Приморском крайсуде продолжался с 10 марта. Коллегию присяжных удалось сформировать лишь с девятой попытки.

Ковтун-старший и Никитин первоначально в числе партизан вообще не упоминались. Их арестовали лишь через несколько недель после разгрома группы.