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новость Невидимое имущество

Госдума одобрила законопроект об ограничении доступа к данным о владельцах недвижимости
15.06.2017
Дача Николая Патрушева в Серебряном Бору. Фото: navalny.com
Дача Николая Патрушева в Серебряном Бору. Фото: navalny.com
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Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об ограничении доступа к данным о владельцах недвижимости, самолетов и судов. Это следует из карточки документа в базе данных нижней палаты.

Законопроект был разработан Федеральной службой безопасности. Документ устанавливает, что доступ к данным о собственности, помимо самих правообладателей и их представителей, получат лишь "компетентные государственные органы".

В пояснительной записке утверждается, что целью запросов выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество становится не объект недвижимости, а персональные данные его обладателя. По их мнению, в дальнейшем эту информацию могут использовать в преступных или компрометирующих целях. По мнению ФСБ, общедоступность реестра позволяет формировать альтернативные базы данных, в том числе для их использования в коммерческих целях, накапливать и актуализировать информацию, тем самым подменяя функции госорганов.

В октябре 2015 года комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложенный ФСБ законопроект. Однако в Госдуму он был внесен только в феврале этого года. 5 апреля Госдума приняла документ в первом чтении.

Сейчас сведения из ЕГРП находятся в открытом доступе, запросить их может любой. Исключение составляют лишь документы о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным.

Выписки из ЕГРП часто использует в своих расследованиях Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эти документы не только служат доказательством принадлежности собственности конкретному человеку, но и проследить историю сделок с ней. В частности, в 2014 году ФБК опубликовал данные о даче экс-главы ФСБ, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Документы из ЕГПР также приводились в расследовании о коррупции в окружении премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
15.06.2017
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