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Замначальника пограничной службы ФСБ - начальник департамента пограничной охраны генерал-полковник Николай Козик владеет дачей в зоне инженерно-технических сооружений на границе России и Финляндии. Об этом сообщает в своем блоге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный со ссылкой на расследование фонда. Дача находится в районе поселка Доброселье и озера Поварского в черте Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Государственная граница, поясняет Навальный, состоит из пограничной зоны шириной 5-30 километров и зоны инженерно-технических сооружений, ширина которой 2-3 километра. К инженерно-техническим сооружениям относятся забор под слабым током, реагирующий на прикосновение, контрольно-следовая полоса и т. п.

В пограничной зоне могут находиться без пропусков только местные жители. Между тем пребывание в зоне инженерно-технических сооружений полностью запрещено и влечет уголовную ответственность как за попытку незаконного пересечения границы. Согласно подпункту 10 пункта 4 статьи 27 Земельного кодекса земли здесь изъяты из гражданского оборота.

Тем не менее, продолжил основатель ФБК, Козик не только построил в этой зоне дачу "за электрическим забором и контрольно-следовой полосой", но и зарегистрировал ее в реестре недвижимости.

"Реально прям как в советском анекдоте, - заключил Навальный. - Чувак приватизировал кусочек госграницы".