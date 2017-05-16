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В Государственной думе создается совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, сообщают "Известия". Он будет работать при спикере нижней палаты Вячеславе Володине.

"Ожидается, что совет займется вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма" и профилактикой экстремизма в сфере культуры", - сообщает издание со ссылкой на на источник, близкий к аппарату Госдумы. Состав и структура совета будут определены на закрытом совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе.

"Решение принято, такой совет будет создаваться, - заявил советник председателя Госдумы на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков. - Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления - культуру, религию и межнациональные отношения".

Советник Володина по культуре Иван Демидов, который в в администрации президента отвечал за взаимодействие с общественными и религиозными организациями, также заявил газете, что "слышал об этих планах".

В феврале Володин назначил советником на общественных началах первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Щипкова. По мнению главы думского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергея Гаврилова, Щипков привлечен в Госдуму в качестве советника, чтобы участвовать в работе с религиозными организациями по вопросам свободы совести, особенностей семейного законодательства. В конце января Щипков хвалил Володина за то, что тот курировал работу "по сокращению числа сирот в стране".

В одном из интервью 2016 года Щипков характеризовал "информационную войну" как "работу антироссийских политтехнологов и пропагандистов, которые придумывают различные идеологемы, противоречащие нашей традиции и нашим планам".

После того как Вячеслав Володин стал спикером Госдумы, у него появилось несколько советников на общественных началах - Алексей Чадаев, Дмитрий Бадовский и Иван Демидов. Они сотрудничали с Володиным, когда он работал и в администрации президента.