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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил советником на общественных началах представителя Русской православной церкви. Как пишет "Коммерсант", им стал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, отвечающий в РПЦ за взаимодействие с партиями.

По мнению главы думского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергея Гаврилова, Щипков привлечен в Госдуму в качестве советника, чтобы участвовать в работе с религиозными организациями по вопросам свободы совести, особенностей семейного законодательства. В конце января 2017 года Щипков хвалил Вячеслава Володина за то, что тот курировал работу "по сокращению числа сирот в стране".

"Я беседовал с ним. Он интеллектуал, социальный и религиозный философ, аналитик, публицист. Насколько я представляю, не функционер, не организатор", - рассказал Гаврилов, отметив, что хотел бы пригласить советника спикера и к работе с комитетом.

Ранее Щипков уже работал с политиками - он был советником на общественных началах Сергея Миронова в бытность последнего спикером Совета федерации. Один из источников издания охарактеризовал Щипкова как "кандидата философских наук традиционных взглядов". "Он создавал сборники, где публиковались известные философы современности, люди консервативно-патриотических взглядов", - сказал источник.

В одном из интервью 2016 года Щипков характеризовал "информационную войну" как "работу антироссийских политтехнологов и пропагандистов, которые придумывают различные идеологемы, противоречащие нашей традиции и нашим планам".

После того как Вячеслав Володин стал спикером Госдумы, у него появилось несколько советников на общественных началах - Алексей Чадаев, Дмитрий Бадовский и Иван Демидов. Они сотрудничали с Володиным, когда он работал и в администрации президента.

По мнению политологов, назначение советника, связанного с РПЦ, может демонстрировать диалог с церковью и "с консервативной частью общества". Это понадобится в том случае, если религиозные активисты "не будут чувствовать себя соавторами текущего курса".

26 января в Госдуме прошли Рождественские чтения с участием патриарха Кирилла. "Депутаты также услышат голос пастыря и Русской православной церкви, сделают все, чтобы изложенные вами проблемы от имени жителей России, прихожан были в форме законов реализованы, и через этот диалог мы сможем многое решать", - заявил по их итогам Володин.

В начале января 2016 года Кирилл назначил Щипкова исполняющим обязанности первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Его предшественник Всеволод Чаплин был снят с должности решением Синода 24 декабря 2015 года. Его отставка в официальном заявлении патриархии объяснялась упразднением возглавляемого им отдела, который объединили с синодальным информационным отделом.

Александр Щипков родился 3 августа 1957 года в Ленинграде. Он социолог религии, политолог, специалист в области государственно-религиозных отношений, действительный государственный советник 3 класса, директор Московского центра социальных исследований, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Щипков - автор книг "Во что верит Россия", "Соборный двор", "Христианская демократия в России", "Территория Церкви", "Религиозное измерение журналистики", "Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы". Также он является автором научных монографий "Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики", "Национальная история как общественный договор", "Диалектика экономического и религиозно-этического в становлении русского социал-традиционализма". Составитель философских сборников "Перелом" и "Плаха".