О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.258535.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.258535.html
Также: Госдума, Религия, Партии, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Вячеслав Володин

новость Новым советником Володина стал сотрудник Московской патриархии

03.02.2017
Александр Щипков. Фото с сайта pravoslavie.ru
Александр Щипков. Фото с сайта pravoslavie.ru
Реклама

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил советником на общественных началах представителя Русской православной церкви. Как пишет "Коммерсант", им стал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, отвечающий в РПЦ за взаимодействие с партиями.

По мнению главы думского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергея Гаврилова, Щипков привлечен в Госдуму в качестве советника, чтобы участвовать в работе с религиозными организациями по вопросам свободы совести, особенностей семейного законодательства. В конце января 2017 года Щипков хвалил Вячеслава Володина за то, что тот курировал работу "по сокращению числа сирот в стране".

"Я беседовал с ним. Он интеллектуал, социальный и религиозный философ, аналитик, публицист. Насколько я представляю, не функционер, не организатор", - рассказал Гаврилов, отметив, что хотел бы пригласить советника спикера и к работе с комитетом.

Ранее Щипков уже работал с политиками - он был советником на общественных началах Сергея Миронова в бытность последнего спикером Совета федерации. Один из источников издания охарактеризовал Щипкова как "кандидата философских наук традиционных взглядов". "Он создавал сборники, где публиковались известные философы современности, люди консервативно-патриотических взглядов", - сказал источник.

В одном из интервью 2016 года Щипков характеризовал "информационную войну" как "работу антироссийских политтехнологов и пропагандистов, которые придумывают различные идеологемы, противоречащие нашей традиции и нашим планам".

После того как Вячеслав Володин стал спикером Госдумы, у него появилось несколько советников на общественных началах - Алексей Чадаев, Дмитрий Бадовский и Иван Демидов. Они сотрудничали с Володиным, когда он работал и в администрации президента.

По мнению политологов, назначение советника, связанного с РПЦ, может демонстрировать диалог с церковью и "с консервативной частью общества". Это понадобится в том случае, если религиозные активисты "не будут чувствовать себя соавторами текущего курса".

26 января в Госдуме прошли Рождественские чтения с участием патриарха Кирилла. "Депутаты также услышат голос пастыря и Русской православной церкви, сделают все, чтобы изложенные вами проблемы от имени жителей России, прихожан были в форме законов реализованы, и через этот диалог мы сможем многое решать", - заявил по их итогам Володин.

В начале января 2016 года Кирилл назначил Щипкова исполняющим обязанности первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Его предшественник Всеволод Чаплин был снят с должности решением Синода 24 декабря 2015 года. Его отставка в официальном заявлении патриархии объяснялась упразднением возглавляемого им отдела, который объединили с синодальным информационным отделом.

Александр Щипков родился 3 августа 1957 года в Ленинграде. Он социолог религии, политолог, специалист в области государственно-религиозных отношений, действительный государственный советник 3 класса, директор Московского центра социальных исследований, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Щипков - автор книг "Во что верит Россия", "Соборный двор", "Христианская демократия в России", "Территория Церкви", "Религиозное измерение журналистики", "Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы". Также он является автором научных монографий "Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики", "Национальная история как общественный договор", "Диалектика экономического и религиозно-этического в становлении русского социал-традиционализма". Составитель философских сборников "Перелом" и "Плаха".

Оставить комментарий Обсудить
03.02.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 06.02.2016
в блоге Синтез отца Звездония
статья Статьи по теме
Николай Митрохин. Фото из личного архива

Друзья последнего призыва

Николай Митрохин, 11.01.2016

Предрождественская кадровая вакханалия в Московской патриархии вроде бы как закончилась 5 января - назначением Александра Щипкова и.о. первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Это решение наглядно показало, в какой кадровой ловушке находится сейчас патриарх Московский и всея Руси.

новость Новости по теме
25.01.2017 Законопроект о декриминализации семейного насилия прошел второе чтение →
24.01.2017 Володин: Толстой говорил не о евреях, а о каторжанах →
05.01.2016 Должность Чаплина в РПЦ займет публицист Щипков →
13.02.2014 Кремлевским чиновникам расскажут о консерватизме и "иностранных агентах" →
Фото и Видео
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
23400
Play own
Пытки станут нормой
21543
Play own
Протест против нового закона о митингах
15690
Play own
Сход у Думы за широкую амнистию
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Хейли: Крым - это Украина
Никки Хейли. Фото: christianitytoday.com
новость Учитель жалуется на Поклонскую
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
в блоге Тест на патриотизм
383
новость Кара-Мурза в реанимации
Владимир Кара-Мурза на Пушкинской площади, 05.03.2012. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
статья Сами вы расисты
РЕКЛАМА
Loading...
новость Паспортами ДНР пользуются в России
Паспорт ДНР. Фото: dnr-lnr.info
в блоге Галльский смысл Маркова
383
статья Прифронтовой "Кировлес"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья ЧК, евреи и антисемиты
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
новость ЕСПЧ вступился за Навального
Задержание Алексея Навального у Мосгоризбиркома. Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
новость Границу с Белоруссией укрепляют
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
новость Шойгу ополчился на хакеров
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость ЕСПЧ и пытки кипятком
Следы пыток на теле Татархана Картоева. Фото: pravo-ural.ru
новость Бои под Авдеевкой не стихают
Полевые кухни в Авдеевке. Фото: facebook.com/tiomaget
статья Авдеевка: хроника катастрофы
Авдеевка. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin
новость Географ в плену кадыровцев
Мовсар Рашидов. Фото: greenplaneta.ru
в блоге Леонардо Слепушкин
383
новость Россия обстреляла украинский Ан-26
Пулевая пробоина в корпусе украинского Ан-26: вид изнутри самолета. Фото с ФБ-страницы Степана Полторака
новость Референдум о вступлении в НАТО
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Сечин встречался с Улюкаевым лично
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru