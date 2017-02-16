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Также: Интернет, Свобода слова, Право, Правительство, СМИ, Общество, Россия, Политика | Персоны: Николай Никифоров

новость Правительство одобрило законопроект о блокировке зеркал запрещенных сайтов

16.02.2017
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
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Правительство одобрило законопроект о блокировке зеркал запрещенных сайтов. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, сообщает РИА "Новости".

"Очень хороший законопроект", - отметил министр. В законодательство вводится понятие "производный сайт в сети интернет" ("зеркальный" сайт). Предполагается, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-либо ресурса, для блокировки его зеркал будет достаточно судебного приказа, а не заседания суда. По словам Никифорова, "зеркала" будут определяться экспертной оценкой. Никаких дополнительных затрат на реализацию закона не потребуется.

"Мы уточняем особенности правоприменения. Технологии всегда будут и везде опережать законодателей, так что это не какой-то конечный результат, это процесс. По мере появления новых технологий, думаю, нам удастся убеждать законодателей принимать новые поправки",- сказал Никифоров.

По словам министра, законопроект направлен в основном на защиту российских производителей контента, прежде всего, киноиндустрии, где производители "больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять". При этом зарубежные правообладатели тоже смогут обратиться за защитой своей интеллектуальной собственности.

В феврале прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство готовит законопроект о блокировке зеркал. "Принципиально важно блокировать не только основной ресурс, но и его зеркала. Но у нас в законодательстве понятие "зеркало" не существует. Дело в том, что зачастую, создавая зеркало, владелец ресурса меняет его лицевую страницу, то есть не получается точная копия, - отметил Жаров. - Прорабатываем вопрос о внесении в законодательство поправки с определением зеркала и условий для его блокировки. Предложения должны быть подготовлены к середине марта и затем переданы в Минкомсвязь".

Проблему "зеркал" РКН обсуждает с Российской ассоциацией электронных коммуникаций и Медиакоммуникационным союзом, в который входят операторы связи, СМИ, интернет-компании,отметил Жаров.

Несмотря на отсутствие закона, Роскомнадзор постоянно вносит в реестр зеркала запрещенных сайтов. Так, со времени блокировки "Граней" в марте 2014 года по "закону Лугового", заблокированы более 700 зеркал нашего сайта. Как отмечали юристы, для этого нет правовых оснований.

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16.02.2017
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Блокировка действительности

24.03.2014

Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.


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