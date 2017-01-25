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Также: Госдума, Право, Дети, Общество, Россия, Политика, Парламент

новость Законопроект о декриминализации семейного насилия прошел второе чтение

25.01.2017
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о переводе первого случая семейных побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Об этом сообщает Интерфакс.

Ко второму чтению документ не претерпел существенных изменений. Была поддержана одна поправка технического характера, вносящая корректировки в наименование законопроекта.

В Кремле считают, что семейные конфликты нельзя отождествлять с насилием. "Нужно четко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Если вы почитаете законопроект, то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Ответственность, безусловно, нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно".

"Однако гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно", - добавил Песков.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при выработке позиции по законопроекту депутаты руководствовались заботой о сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым почти 60 процентов россиян поддерживают мягкое отношение к конфликтам в семье без последствий для здоровья.

В июне 2016 года Госдума в числе ряда других составов декриминализовала побои, совершенные впервые. Исключение было сделано для побоев, совершенных из хулиганства, по мотивам ненависти или вражду, а также в отношении близких родственников. В КоАП была включена статья 6.1.1 (побои).

Член Совфеда Елена Мизулина сочла новую редакцию статьи 116 УК (побои) противоречивой. По ее словам, норма закона "убеждает нас в том, что поведение членов семьи, например родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, является более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице".

27 июля Мизулина внесла в Госдуму законопроект, сходный с нынешним. Однако в октябре документ получил отрицательный отзыв правительства, которое заявило, что в действующей редакции статья 116 обеспечивает "своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких".

В ноябре новый законопроект о декриминализации побоев в семье в Госдуму внесли четыре единороски: депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совфеда Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Его планировалось рассмотреть на последнем заседании Госдумы в осеннюю сессию 2016 года. Однако депутатам не хватило времени для полноценного обсуждения документа, и палата перенесла рассмотрение на первое заседание весенней сессии.

11 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе совершенных впервые домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Второй и последующий случаи семейного насилия, а также причинение легкого вреда здоровью членов семьи по-прежнему будет наказываться по уголовным статьям.

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25.01.2017
в блоге Блоги
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Пара фраз 11.01.2017
в блоге В побоях познавшая

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