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новость Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев‍

23.01.2017
Болотная площадь. Фото: Дмитрий Борко/Грани.Ру
Болотная площадь. Фото: Дмитрий Борко/Грани.Ру
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Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев "За семейные ценности", который должен был пройти 28 января на Болотной площади. Официальный ответ департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы опубликован на странице мероприятия в Фейсбуке.

Организаторы предполагали, что в акции примут участие до тысячи человек. На это ведомстве пояснили, что в на Болотной "отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным число участников". Мероприятие "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры и нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии", - отмечается в письме.

Автор заявки на проведение митинга Александра Воскресенская сообщила ТАСС, что власти столицы не предложили альтернативное место для проведения мероприятия.

"Нам сказали либо менять форму мероприятия - проводить пикетирование, потому что в таком случае уведомление можно подать за три дня, либо подавать новое уведомление на новую дату", - сказала она. По закону уведомление о проведении публичного мероприятия подается не позднее чем за 10 дней до его проведения, соответственно, согласовать митинг 28 января уже нельзя.

По словам Воскресенской, вариант с пикетами не рассматривается, так как он не предполагает использование звукоусилительной аппаратуры. Организаторы намерены в ближайшее время подать заявку о проведении митинга в "гайд-парке" "Сокольников". Кроме того, отказ департамента региональной безопасности будет обжалован в суде, так как в нем не было предложено альтернативное место для проведения митинга.

11 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе совершенных впервые домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Второй и последующий случаи семейного насилия, а также причинение легкого вреда здоровью членов семьи по-прежнему будет наказываться по уголовным статьям.

В июне 2016 года Госдума в числе ряда других составов декриминализовала побои, совершенные впервые. Исключение было сделано для побоев, совершенных из хулиганства, по мотивам ненависти или вражду, а также в отношении близких родственников. В КоАП была включена статья 6.1.1 (побои).

Член Совфеда Елена Мизулина сочла новую редакцию статьи 116 УК (побои) противоречивой. Новая редакция статьи, заявляла она, "убеждает нас в том, что поведение членов семьи, например родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, является более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице".

27 июля Мизулина внесла в Госдуму законопроект, сходный с нынешним. Однако в октябре документ получил отрицательный отзыв правительства, которое заявило, что в действующей редакции статья 116 обеспечивает "своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких".

В ноябре новый законопроект о декриминализации побоев в семье в Госдуму внесли четыре единороски: депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совфеда Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Его планировалось рассмотреть на последнем заседании Госдумы в осеннюю сессию 2016 года. Однако депутатам не хватило времени для полноценного обсуждения документа, и палата перенесла рассмотрение на первое заседание весенней сессии.

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23.01.2017

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