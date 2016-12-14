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Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий депутатам, чиновникам и силовикам владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был разработан во исполнение Национального плана противодействия коррупции. Он касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом.

"Особо следует подчеркнуть, что законопроектом предлагается определить, что запрет на владение и пользование ИФИ включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами", - говорится в заключении думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Под третьими лицами, в числе прочих, подразумеваются бывшие супруги чиновников, с которыми был оформлен фиктивный развод.

Кроме того, в законе дается более точное определение самому понятию "иностранные финансовые инструменты". В случае окончательного принятия новые нормы вступят в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.

1 января 2015 года вступил в силу закон, распространяющий запрет иметь счета и хранить деньги и ценности в банках за пределами России на широкий круг чиновников, которые отвечают за обеспечение суверенитета и национальной безопасности страны. Документ Владимир Путин внес в Госдуму в июне 2014 года.

Наряду с федеральными и региональными чиновниками под действие закона подпали ряд сотрудников Центробанка и госкомпаний. Конкретные должности определяются нормативными актами соответствующего уровня.

Ранее круг лиц, которым запрещено хранить деньги и ценных бумаг в иностранных банках, был существенно уже. Согласно принятому в 2014 году закону это высшие чиновники России и их заместители, члены совета директоров Центробанка, должностные лица органов власти и чиновники госкорпораций и других структур, которые назначаются президентом, правительством или генпрокурором, а также заместители этих должностных лиц.

Кроме того, ограничения распространяются на судей, сенаторов, депутатов федерального и регионального уровней. Такой же запрет введен и для претендентов на должности президента страны, главы субъекта федерации или муниципального образования, члена Совета федерации. Помимо этого, под действие закона подпадают военнослужащие, следователи, прокуроры, полицейские, таможенники, налоговики, сотрудники внебюджетных фондов, аудиторы Счетной палаты, главы городских округов и муниципальных районов.