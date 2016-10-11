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Znak.Com: Российским чиновникам предложили вернуть родственников на родину
11.10.2016
Паспортный контроль. Фото: airlines-inform.ru
Паспортный контроль. Фото: airlines-inform.ru
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Администрация президента рекомендует российским чиновникам вернуть в страну детей, обучающихся за границей. Об этом сообщает Znak.Com со ссылкой на несколько источников, столкнувшихся с такой ситуацией.

При этом предлагается не дожидаться окончания учебы, а перевести детей в российские вузы. На родину также должны вернуться родители чиновников и депутатов, живущие за границей.

Рекомендация касается госслужащих и депутатов всех уровней, а также работников государственных корпораций. Как рассказал один из источников издания, пребывание ближайших родственников за границей становилось осложняет дальнейшую карьеру. За последние месяцы ему стало известно о нескольких таких случаях.

"В такой ситуации предлагается время на решение вопроса, однако в случае отказа сделать это приема на работу, на которую рассчитывал соискатель места на госслужбе, не происходит", - приводит издание слова чиновника.

Как отметил источник, близкий к администрации президента, не последнюю роль в отставке уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова сыграло то, что его сын учится за границей.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о рекомендации чиновникам вернуть в Россию родственников. "Первый раз слышу", - ответил он на просьбу прокомментировать это сообщение.

В апреле 2013 года Госдума отклонила предложение о /Politics/Russia/Parliament/Duma/m.213906.htmlзапрете детям высокопоставленных чиновников учиться за границей. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию коммунист Олег Смолин. По его мнению, занимающие государственные должности должны учить своих детей в России. Запрет на обучение детей за границей, заявил депутат на заседании нижней палаты, позволил бы тем, кто принимает решения, во-первых, лучше узнать, что происходит в отечественной системе образования, а во-вторых, больше о ней заботиться. Поправки предлагалось внести в закон о запрете на владение заграничными счетами.

Ранее неоднократно сообщалось, что родственники высокопоставленных российских чиновников предпочитают жить за границей. Так, по данным основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, все дети и внуки экс-главы РЖД Владимира Якунина проживают вне России.

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11.10.2016

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