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Также: Госдума, Партии, Политика, Парламент, Россия, Дети, Общество | Персоны: Валерий Рашкин

новость Коммунисты намерены запретить детям чиновников учиться за рубежом

14.11.2016
Валерий Рашкин. Фото: kprf-saratov.ru
Валерий Рашкин. Фото: kprf-saratov.ru
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В Госдуму внесен законопроект о запрете на обучение детей российских чиновников в зарубежных образовательных учреждениях. Текст законопроекта, подготовленного депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, доступен на сайте Госдумы.

Запрет касается лиц, "замещающих государственные должности РФ, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе". В документе подчеркивается, что эти чиновники не имеют права "допускать получение своими несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными и подопечными, образования в иностранных образовательных организациях на территории иностранных государств, за исключением периодов продолжительного (более одного года) исполнения должностных (служебных) обязанностей на территории иностранного государства".

В документе также отмечается, что запрет будет распространен на детей топ-менеджеров госкомпаний.

Проект направлен "на прекращение распространенной практики направления родителями - чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций своих детей для обучения за границу". "Это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа", - подчеркивается в документе.

Принятие закона "позволит создать дополнительный стимул должностным лицам и гражданским служащим как для повышения уровня российского образования, так и в целом для создания в России благоприятных условий для развития подрастающего поколения".

11 октября стало известно, что администрация президента рекомендует российским чиновникам вернуть в страну детей, обучающихся за границей. При этом предлагалось не дожидаться окончания учебы, а перевести детей в российские вузы. На родину также должны вернуться родители чиновников и депутатов, живущие за границей. Рекомендация касается госслужащих и депутатов всех уровней, а также работников государственных корпораций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о рекомендации чиновникам вернуть в Россию родственников.

В апреле 2013 года Госдума отклонила предложение о запрете детям высокопоставленных чиновников учиться за границей. С такой инициативой выступал первый зампред комитета Госдумы по образованию, коммунист Олег Смолин.

По его мнению, занимающие государственные должности должны учить своих детей в России. Запрет на обучение детей за границей, заявил депутат на заседании нижней палаты, позволил бы тем, кто принимает решения, во-первых, лучше узнать, что происходит в отечественной системе образования, а во-вторых, больше о ней заботиться. Поправки предлагалось внести в закон о запрете на владение заграничными счетами.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.11.2016

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