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новость Эмигрировавших россиян хотят заставить отчитываться о валютных счетах

27.09.2016
Минфин России. Фото: minfin.ru
Минфин России. Фото: minfin.ru
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Министерство финансов предложило считать россиян валютными резидентами России вне зависимости от того, сколько времени они прожили за границей. Соответствующий законопроект опубликован на портале раскрытия проектов нормативных актов.

Это означает, что все граждане страны, проживающие за ее пределами, будут обязаны не позднее 1 марта 2018 года уведомить налоговые органы об открытии и закрытии счетов или вкладов и об изменении реквизитов счетов в банках, расположенных за пределами России. Кроме того, для российских резидентов действуют ограничения по набору операций, которые можно проводить с использованием зарубежных счетов.

Новые правила не будут распространяться на россиян, проживающих за границей более года. Однако при возвращении в страну им придется полностью отчитаться перед налоговой службой. В том числе такого отчета потребуют и от тех граждан, которые пробудут в России в совокупности дольше трех месяцев в течение одного года, хотя и не планируют возвращаться навсегда.

По действующему закону о валютном регулировании российскими валютными резидентами перестают быть граждане, которые год и больше живут в других странах на любых законных основаниях. Изменения потенциально затронут как минимум 2 миллиона человек - таково количество россиян, состоящих на консульском учете в разных странах.

У Кремля нет позиции по поводу инициативы Минфина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это одно из предложений одного из ведомств, которые, безусловно, в случае его внесения в установленном порядке будет рассматриваться с участием всех заинтересованных ведомств, - сказал Песков. - Только после этого можно говорить о формировании какой-либо позиции".

В конце декабря 2015 года депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев подготовил законопроект, полностью запрещающий валютные операции между резидентами, то есть, в частности, гражданами России, за исключением проживающих за рубежом более года, и иностранцами, постоянно живущими в стране.

Часть 1 статьи 9 закона "О валютном регулировании и валютном контроле", запрещая расчеты в валюте между резидентами в принципе, предусматривает 23 исключения из этого правила. В частности, разрешаются банковские переводы между резидентами - физическими лицами за рубеж, возмещение расходов на служебные поездки за рубеж и иные платежи. Часть 3 этой же статьи устанавливает семь случаев, в которых без ограничений допускаются расчеты в валюте между резидентами и банками.

Сухарев в своем проекте настаивает на безусловном запрете операций между резидентами, то есть изъятии из части 1 статьи 9 закона всех 23 исключений. Из семи случаев, предусмотренных части 3 статьи 9, он предлагает оставить в законе лишь три. "Свободное хождение иностранной валюты в России мешает укреплению рубля и препятствует становлению нашей национальной валюты в качестве одной из привлекательных резервных валют", - пояснил Сухарев смысл своей инициативы.

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27.09.2016

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