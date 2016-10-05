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Самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва стал единорос Андрей Палкин из Архангельской области. Об этом пишет РБК, ссылаясь на декларацию о доходах депутата. По данным издания, доход единороса за 2015 год составил почти 1,5 миллиарда рублей.

Депутат владеет 59 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области. Также ему принадлежат почти две сотни транспортных средств, большая часть из которых - преимущественно строительная техника.

Как депутат областной Думы в апреле единорос задекларировал более скромный доход - 483 миллиона рублей. Как пояснил ранее Палкин местным журналистам, 1,5 миллиарда рублей - это "общий валовый оборот возглавляемого им холдинга", а 483 миллиона - его личный доход.

Палкин с 1990-х годов занимается бизнесом в городе Котлас Архангельской области. Ему принадлежат восемь компаний, занимающихся в основном строительством дорог и жилых помещений. В регионе он прославился строительством недорогого жилья.

В пятерке избранных депутатов, показавших самый большой доход в 2015 году, за Палкиным следуют действующие депутаты-единороссы. Леонид Симановский не только заработал за 2015 год 909 миллионов рублей, но также имеет на счетах 3 миллиарда рублей, владея 1,6 процента акций компании НОВАТЭК.

На третьем месте - Николай Борцов с доходом свыше 799 миллионов рублей. Свой капитал парламентарий заработал на продаже комбината "Лебедянский" корпорации PepsiCo. На счетах Борцова находятся 9,6 миллиарда рублей.

Четвертое место занимает Александр Скоробогатько с доходом в 745 миллионов рублей. Замыкает топ-5 владелец группы компаний ABI Григорий Аникеев, заработавший в 2015 году чуть менее 600 миллионов рублей.

На прошедших 18 сентября выборах "Единая Россия" получила конституционное большинство, набрав 54 процента голосов по партспискам и одержав победу в 90 процентах одномандатных округов. У единоросов оказалось 343 мандата. Явка избирателей была рекордно низкой - она составила 47,91 процента. На выборах были зафиксированы многочисленные нарушения. Первое заседание Госдумы нового созыва назначено на 5 октября.