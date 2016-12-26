О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257707.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257707.html
Также: Украина, Россия, Война, Право, Криминал, Европа, Политика, Общество, Происшествия, Мир

новость Дело крымских военных-перебежчиков направлено в суд

26.12.2016
Максим Одинцов. Источник: krymr.com
Максим Одинцов. Источник: krymr.com
Реклама

Николаевская гарнизонная прокуратура Южного региона Украины направила в суд дело военных моряков Максима Одинцова и Александра Баранова, которые после аннексии Крыма проигнорировали приказ о выезде на континент и, изменив присяге, перешли на службу в российскую армию. Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

33-летний Одинцов - уроженец города Саки на западе Крыма, его ровесник Баранов родился в Каневе, Черкасская область. Первый имел звание прапорщика, второй - младшего сержанта. В 2015 году против обоих перебежчиков открыли дело по части 1 статьи 408 (дезертирство; от 2 до 5 лет колонии) и части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена; от 12 до 15 лет).

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября у КПП "Чонгар" в Херсонской области. Как сообщали в СБУ, перебежчикам было известно о возбуждении против них дел, однако они сочли возможным прибыть на континентальную Украину, чтобы приобрести за деньги вузовские дипломы, необходимые для получения офицерских званий в российской армии. При этом, заявляли в спецслужбе, курьера подозреваемые намеревались обмануть - они планировали выманить его на оккупированную Россией территорию, документы забрать, а самого посредника сдать ФСБ.

Проследив за перемещениями курьера, сообщали в СБУ, оперативники вышли на след Одинцова и Баранова и задержали их. Сообщалось также, что в сделке должен был участвовать еще один перебежчик, однако по неизвестным причинам он на встречу с курьером не прибыл. Имя и звание третьего подозреваемого не уточнялись.

Была также опубликовала видеозапись допроса Баранова с его признанием в государственной измене.

22 ноября Центральный райсуд Николаева арестовал обоих перебежчиков на два месяца с возможностью освобождения под залог. Однако уже на другой день тот же суд лишил их этой возможности. Как поясняли в прокуратуре, по состоянию на 22-е число Одинцову и Баранову было объявлено о подозрении лишь в дезертирстве, тогда как на другой день их уведомили также о подозрении в государственной измене. Это и стало причиной ужесточить им меру пресечения.

Тогда же, 23 ноября, Владимир Путин назвал задержание Одинцова и Баранова "вероломством". Это "сродни отключению света в Крыму зимой", посетовал российский лидер.

Между тем 8 декабря СКР объявил, что расследует дело о задержании перебежчиков. Фигурантами дела ведомство назвало двух бывших сотрудников Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба - Романа Ткаченко и Сергея Павленко. Как сообщалось, им заочно предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 - пунктам "а", "ж" части 2 статьи 126 российского УК (пособничество в похищении двух или более лиц по предварительному сговору). За это преступление кодекс предусматривает от 5 до 12 лет колонии.

Ткаченко возглавлял в харьковском вузе курс слушателей заочного обучения факультета последипломного образования, Павленко был начальником автомобильного склада взвода обеспечения. По утверждению СКР, в нынешнем году они "вступили в преступный сговор с представителями силовых структур Украины, направленный на похищение военнослужащих России, ранее имевших украинское гражданство и служивших в вооруженных силах этой страны". Задачей Ткаченко и Павленко, заявляется в деле, было найти бывших слушателей вуза, не успевших получить дипломы, и убедить их прибыть на континентальную Украину.

Силовики, также говорилось в сообщении СКР, вступили в соцсетях в переписку с перебежчиками, предложив передать им подлинники дипломов. Ткаченко, как заявлялось, убедил Одинцова и Баранова выехать из аннексированного Крыма, пояснив, что сможет встретиться с ними только на территории, контролируемой законными украинскими властями. "При этом он знал, что другие соучастники готовы совершить их похищение", - подчеркивало следственное ведомство.

Эта информация противоречит данным СБУ, согласно которым перебежчики в действительности не оканчивали вузов.

Оставить комментарий Обсудить
26.12.2016

новость Новости по теме
08.12.2016 Украинские силовики заочно обвинены в "похищении" перебежчиков Одинцова и Баранова →
23.11.2016 Перебежчиков Одинцова и Баранова лишили права освобождения под залог →
23.11.2016 Путин назвал вероломством задержание российских военных на границе с Крымом →
22.11.2016 Украина: военные-перебежчики Одинцов и Баранов арестованы на два месяца →
21.11.2016 На границе с аннексированным Крымом СБУ задержала двух военных-предателей →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Путь погибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Катастрофа Ту-154: подробности
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
новость Дипломата осудили заочно
Иоанн Барберо. Фото: baikal24.ru
новость Проблемы с мостом в Крым
Кадр видеопрезентации проекта Керченского моста
РЕКЛАМА
Loading...
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Партизаны: оправдание отменено
Слева направо: Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Александр Ковтун, Максим Кириллов, Алексей Никитин
новость ИГ призналось в нападении
Спецоперация в Дагестане. Фото: warchechnya.ru
статья Темные речи Володина
Илья Мильштейн
новость Задержания в Иркутске продолжаются
Концентрат "Боярышник". Фото: gottstat.com
новость Заложников Кадырова освободили
Во время перестрелки в Грозном, 17.12.2016. Кадр видео с youtube-канала "wolf 95"
статья Грибок на ногтях
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость Запрет на продажу вступил в силу
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость МИД о памятниках в Польше
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
новость Крымский активист: месяц голодовки
Недим Халилов в спецприемнике после трех недель голодовки, 15.12.2016. Фото с личной ФБ-страницы
новость Умер певец Джордж Майкл
Джордж Майкл. Фото с сайта www.poster.net
новость Демушкин: следствие завершено
Дмитрий Демушкин и адвокат Михаил Тихонов в Пресненском райсуде, 21.10.2016. Фото: zona.media
новость Турецких солдат сожгли заживо
Казнь турецких солдат боевиками ИГ. Кадр видеоролика
новость Обама подписал военный бюджет
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
новость Эвакуация в Германии
Эвакуация в Аугсбурге, 25.12.2016. Фото: augsburger-allgemeine.de