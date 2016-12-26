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Николаевская гарнизонная прокуратура Южного региона Украины направила в суд дело военных моряков Максима Одинцова и Александра Баранова, которые после аннексии Крыма проигнорировали приказ о выезде на континент и, изменив присяге, перешли на службу в российскую армию. Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

33-летний Одинцов - уроженец города Саки на западе Крыма, его ровесник Баранов родился в Каневе, Черкасская область. Первый имел звание прапорщика, второй - младшего сержанта. В 2015 году против обоих перебежчиков открыли дело по части 1 статьи 408 (дезертирство; от 2 до 5 лет колонии) и части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена; от 12 до 15 лет).

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября у КПП "Чонгар" в Херсонской области. Как сообщали в СБУ, перебежчикам было известно о возбуждении против них дел, однако они сочли возможным прибыть на континентальную Украину, чтобы приобрести за деньги вузовские дипломы, необходимые для получения офицерских званий в российской армии. При этом, заявляли в спецслужбе, курьера подозреваемые намеревались обмануть - они планировали выманить его на оккупированную Россией территорию, документы забрать, а самого посредника сдать ФСБ.

Проследив за перемещениями курьера, сообщали в СБУ, оперативники вышли на след Одинцова и Баранова и задержали их. Сообщалось также, что в сделке должен был участвовать еще один перебежчик, однако по неизвестным причинам он на встречу с курьером не прибыл. Имя и звание третьего подозреваемого не уточнялись.

Была также опубликовала видеозапись допроса Баранова с его признанием в государственной измене.

22 ноября Центральный райсуд Николаева арестовал обоих перебежчиков на два месяца с возможностью освобождения под залог. Однако уже на другой день тот же суд лишил их этой возможности. Как поясняли в прокуратуре, по состоянию на 22-е число Одинцову и Баранову было объявлено о подозрении лишь в дезертирстве, тогда как на другой день их уведомили также о подозрении в государственной измене. Это и стало причиной ужесточить им меру пресечения.

Тогда же, 23 ноября, Владимир Путин назвал задержание Одинцова и Баранова "вероломством". Это "сродни отключению света в Крыму зимой", посетовал российский лидер.

Между тем 8 декабря СКР объявил, что расследует дело о задержании перебежчиков. Фигурантами дела ведомство назвало двух бывших сотрудников Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба - Романа Ткаченко и Сергея Павленко. Как сообщалось, им заочно предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 - пунктам "а", "ж" части 2 статьи 126 российского УК (пособничество в похищении двух или более лиц по предварительному сговору). За это преступление кодекс предусматривает от 5 до 12 лет колонии.

Ткаченко возглавлял в харьковском вузе курс слушателей заочного обучения факультета последипломного образования, Павленко был начальником автомобильного склада взвода обеспечения. По утверждению СКР, в нынешнем году они "вступили в преступный сговор с представителями силовых структур Украины, направленный на похищение военнослужащих России, ранее имевших украинское гражданство и служивших в вооруженных силах этой страны". Задачей Ткаченко и Павленко, заявляется в деле, было найти бывших слушателей вуза, не успевших получить дипломы, и убедить их прибыть на континентальную Украину.

Силовики, также говорилось в сообщении СКР, вступили в соцсетях в переписку с перебежчиками, предложив передать им подлинники дипломов. Ткаченко, как заявлялось, убедил Одинцова и Баранова выехать из аннексированного Крыма, пояснив, что сможет встретиться с ними только на территории, контролируемой законными украинскими властями. "При этом он знал, что другие соучастники готовы совершить их похищение", - подчеркивало следственное ведомство.

Эта информация противоречит данным СБУ, согласно которым перебежчики в действительности не оканчивали вузов.