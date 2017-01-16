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новость Крымский подполковник Синичак получил восемь лет за переход в российскую армию

16.01.2017
Тарас Синичак. Фото с ФБ-страницы Анатолия Матиоса
Тарас Синичак. Фото с ФБ-страницы Анатолия Матиоса
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Дарницкий райсуд Киева приговорил подполковника Вооруженных сил Украины Тараса Синичака, во время аннексии Крыма изменившего присяге и перешедшего на службу в российскую армию, к восьми годам колонии без конфискации имущества. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры Украины без указания имени осужденного. Синичак был признан виновным по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 148 УК страны (дезертирство).

Прокурор Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины Николай Петришен требовал для подсудимого 15 лет колонии. "Крым.Реалиям" он пояснил, что по 111-й статье запрашивал 15 лет, а по 408-й - 5 лет. Это максимальные сроки, предусмотренные по каждому из обвинений. Очевидно, окончательный срок Петришен просил назначить путем поглощения менее сурового наказания более суровым.

Однако судейская коллегия назначила почти вдвое меньший срок, указав, что Синичак не применял оружия в отношении украинских военных и гражданских лиц.

"Это значительный срок, однако он несколько отличается от позиции прокурора", - заметил Петришен. Будет ли подано апелляционное представление, добавил он, надзорное ведомство решит после получения полного текста приговора.

Синичак служил в Судаке. Он был начальником медчасти Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВВС и ВМФ Украины, одновременно являлся замначальника всего центра по медицинским вопросам. В 2014 году подполковник не выполнил приказ выехать на континентальную Украину для дальнейшего несения службы. Он получил российское гражданство и, как заявляет военная прокуратура, "оказал Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины - проводил реабилитационные мероприятия для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, оказывал им медицинскую и иную помощь".

С какой целью Синичак после перехода на сторону России прибыл на континентальную Украину, не уточняется. Также в сообщениях не указывается, признал ли он свою вину.

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16.01.2017

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