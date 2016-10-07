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новость Путин подписал указ об увольнении Маркина

07.10.2016
Владимир Маркин. Кадр Первого канала.
Владимир Маркин. Кадр Первого канала.
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Генерал-майор юстиции Владимир Маркин указом президента освобожден от должности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Свою отставку Маркин прокомментировал словами песни Игоря Талькова "Я вернусь". "Облегченно вздыхают враги, А друзья говорят: "Устал". Ошибаются и те, и другие - это привал", - написал он в своем твиттере.

После отставки Маркин перейдет на работу в "Русгидро", где займет должность первого заместителя генерального директора энергетического холдинга. Об этом он сообщил ТАСС.

Рапорт об отставке Маркин подал 21 сентября. 7 сентября он представил на Международной московской книжной выставке-ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета", в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел. В тот же день журналистка "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что Маркин позаимствовал фрагменты ее статьи о расследовании убийства Политковской, опубликованной два года. Причем сделал он это без разрешения редакции "Новой" и указания открытых источников.

Маркин в ответ заявил, что совпадения обусловлены описанием "одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде". При этом он назвал Прусенкову "никому, кроме своего болота, не известной и не нужной журналистишкой", которая "хочет раскрутиться на его имени".

Однако уже 8 сентября Маркин извинился перед Прусенковой. "Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты", - написал Маркин. - Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием".

15 сентября журналист Илья Барабанова обвинил Маркина в плагиате. Некоторые фрагменты книги Маркина о деле Политковской полностью, вплоть до знаков препинания, повторяют статью "Как убивали Анну Политковскую", опубликованную в The New Times 22 декабря 2008 года.

Позже издательство "Эксмо", выпустившее книгу Маркина, объяснило отсутствие ссылок "технической ошибкой" и принесло извинения Маркину и "авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники". При этом в издательстве подчеркнули, что "доля таких материалов мизерна". При переиздании недостатки будут устранены, заверили в "Эксмо".

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07.10.2016
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Александр Скобов. Фото Д.Борко

Евангелие от Маркина

Александр Скобов, 11.06.2013

Фактически г-н Маркин заявил, что свободная публичная критика карательных государственных структур вредна в принципе. Идея сделать так, чтобы "статус, погоны и мантии" сами по себе исключали постановку вопроса о незаконности действий их носителей, распространена в фашистско-хунвейбиновском крыле "партии власти" уже давно.

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