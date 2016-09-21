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Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подал рапорт об отставке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на самого чиновника.

14 сентября о предстоящей отставке Маркина сообщил Life. По информации источников издания, разговор о том, что Маркин собирается уйти из ведомства, состоялся еще год назад. Источник, "близкий к следственным органам", подтвердил эту информацию. "Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи", - сказал источник.

Сам генерал-майор юстиции не стал комментировать информацию об отставке. "Никаких комментариев я пока не даю", - сказал Маркин Интерфаксу.

Позже Интерфакс со ссылкой на источник в топливно-энергетическом комплексе сообщил, что Маркин после увольнения из СКР может перейти в "Русгидро". "После ухода из СКР Маркин может занять должность заместителя гендиректора "Русгидро" по связям с общественностью и органами госвласти", - сказал источник.

23 ноября Маркину исполнится 60 лет, а значит, наступит предельный срок нахождения на нынешней должности. "По всей видимости, его полномочия продлеваться не будут", - сообщил другой источник агентства.

7 сентября Маркин представил на Международной московской книжной выставке-ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета", в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел. В тот же день журналистка "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что Маркин позаимствовал фрагменты ее статьи о расследовании убийства Политковской, опубликованной два года. Причем сделал он это без разрешения редакции "Новой" и указания открытых источников.

Маркин в ответ заявил, что совпадения обусловлены описанием "одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде". При этом он назвал Прусенкову "никому, кроме своего болота, не известной и не нужной журналистишкой", которая "хочет раскрутиться на его имени".

Однако уже 8 сентября Маркин извинился перед Прусенковой. "Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты", - написал Маркин. - Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием".

15 сентября журналист Илья Барабанова обвинил Маркина в плагиате. Некоторые фрагменты книги Маркина о деле Политковской полностью, вплоть до знаков препинания, повторяют статью "Как убивали Анну Политковскую", опубликованную в The New Times 22 декабря 2008 года.

Позже издательство "Эксмо", выпустившее книгу Маркина, объяснило отсутствие ссылок "технической ошибкой" и принесло извинения Маркину и "авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники". При этом в издательстве подчеркнули, что "доля таких материалов мизерна". При переиздании недостатки будут устранены, заверили в "Эксмо".