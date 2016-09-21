О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.254746.html
Также: Спецслужбы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Маркин

новость Страна не пожалеет обо мне

Маркин подал рапорт об отставке
21.09.2016
Владимир Маркин. Кадр Первого канала.
Владимир Маркин. Кадр Первого канала.
Реклама

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подал рапорт об отставке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на самого чиновника.

14 сентября о предстоящей отставке Маркина сообщил Life. По информации источников издания, разговор о том, что Маркин собирается уйти из ведомства, состоялся еще год назад. Источник, "близкий к следственным органам", подтвердил эту информацию. "Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи", - сказал источник.

Сам генерал-майор юстиции не стал комментировать информацию об отставке. "Никаких комментариев я пока не даю", - сказал Маркин Интерфаксу.

Позже Интерфакс со ссылкой на источник в топливно-энергетическом комплексе сообщил, что Маркин после увольнения из СКР может перейти в "Русгидро". "После ухода из СКР Маркин может занять должность заместителя гендиректора "Русгидро" по связям с общественностью и органами госвласти", - сказал источник.

23 ноября Маркину исполнится 60 лет, а значит, наступит предельный срок нахождения на нынешней должности. "По всей видимости, его полномочия продлеваться не будут", - сообщил другой источник агентства.

7 сентября Маркин представил на Международной московской книжной выставке-ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета", в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел. В тот же день журналистка "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что Маркин позаимствовал фрагменты ее статьи о расследовании убийства Политковской, опубликованной два года. Причем сделал он это без разрешения редакции "Новой" и указания открытых источников.

Маркин в ответ заявил, что совпадения обусловлены описанием "одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде". При этом он назвал Прусенкову "никому, кроме своего болота, не известной и не нужной журналистишкой", которая "хочет раскрутиться на его имени".

Однако уже 8 сентября Маркин извинился перед Прусенковой. "Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты", - написал Маркин. - Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием".

15 сентября журналист Илья Барабанова обвинил Маркина в плагиате. Некоторые фрагменты книги Маркина о деле Политковской полностью, вплоть до знаков препинания, повторяют статью "Как убивали Анну Политковскую", опубликованную в The New Times 22 декабря 2008 года.

Позже издательство "Эксмо", выпустившее книгу Маркина, объяснило отсутствие ссылок "технической ошибкой" и принесло извинения Маркину и "авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники". При этом в издательстве подчеркнули, что "доля таких материалов мизерна". При переиздании недостатки будут устранены, заверили в "Эксмо".

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.09.2016
статья Статьи по теме
Александр Скобов. Фото Д.Борко

Евангелие от Маркина

Александр Скобов, 11.06.2013

Фактически г-н Маркин заявил, что свободная публичная критика карательных государственных структур вредна в принципе. Идея сделать так, чтобы "статус, погоны и мантии" сами по себе исключали постановку вопроса о незаконности действий их носителей, распространена в фашистско-хунвейбиновском крыле "партии власти" уже давно.

новость Новости по теме
15.09.2016 Маркин призвал "не смешить народ" сообщениями об отставке Бастрыкина →
14.09.2016 РБК: Бастрыкин уйдет с поста председателя СКР →
14.09.2016 Маркин может перейти из СКР в "Русгидро" →
14.09.2016 Life: Владимир Маркин уходит из СКР →
13.09.2016 Журналист Барабанов уличил пресс-секретаря СКР Маркина в плагиате →
08.09.2016 Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" →
22.08.2016 Владимир Маркин поблагодарил ФСБ за арест сотрудников своего ведомства →
02.06.2016 Бастрыкина приняли в Союз писателей России →
Фото и Видео
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
25434
Play own
Павленский против ФСБ
24931
Play own
"С днем чекиста, ублюдки!"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Батька подает на развод
Илья Мильштейн
новость Кто разбомбил конвой
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
в блоге Экран западной пошлости
383
новость Лукашенко: Давления я не потерплю
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
РЕКЛАМА
Loading...
новость Журналист Сотник покинул Россию
Александр Сотник. Кадр видеообращения
новость КС разрешил блокировать счета
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
новость Стамбул пообещал поддержку Киеву
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.ua
новость Уголовка за вброс бюллетеней
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Полный контроль над трафиком
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Капитан ФСБ в плену джихадистов
Евгений Петренко. Кадр Furat Media
в блоге Путин проповедует любовь
383
новость Универмаг в "расстрельном доме"
"Расстрельный дом" на Никольской. Фото: "Яндекс-панорамы"
в блоге Драма опричника
383
новость Панфилов и Бученков останутся в СИЗО
Максим Панфилов и Дмитрий Бученков. Кадры трансляции из СИЗО
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
новость Россия ждет выдачи Вора
Олег Воротников. Фото с сайта Интерпола
новость Угольный след в деле Жилина
Евгений Жилин. Фото: argumentua.com
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Патриот и "Диссернет"
383
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников