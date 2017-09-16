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Результаты прошедших в единый день голосования 10 сентября выборов главы и депутатов подмосковного города Видное отменены. Об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин, сообщает Интерфакс.

"Информация об отмене выборов правдива, но подробно прокомментировать эту ситуацию мы сможем только в понедельник", - сказал Кудрявин.

10 сентября в Видном прошли выборы главы муниципального образования. Сообщалось, что большинство голосов, 30,36 процента, набрал кандидат от "Единой Россия" Моисей Шамаилов. Также избирался новый состав местного совета депутатов.

Городское поселение Видное находится в Ленинском районе Московской области и включает в себя сам город и семь поселков. Население муниципального образования - 65 тысяч человек.

В пятницу в Центральной избирательной комиссии сообщили, что по фактам зафиксированных нарушений в ходе избирательных кампаний и выборов, прошедших в единый день голосования 10 сентября, возбуждено 12 уголовных дел. "Уголовных дел за всю кампанию возбуждено 12. Непосредственно за 10 сентября в день голосования - одно", - отметили в ЦИК.

Кроме того, за всю кампанию было зафиксировано 337 административных правонарушений, по ним составлено 215 протоколов. "За 10 сентября выявлено 78 правонарушений, по ним составлено 47 протоколов, по остальным - либо информация не подтвердилась, либо продолжает проверяться, либо отправили по подведомственности", - добавили в Центризбиркоме.

10 сентября в Центризбирком поступила 471 письменная жалоба, еще 1637 жалоб и обращений пришло на "горячую линию". Большая часть письменных обращений относится к нарушению "дня тишины".

По итогам проверки проведения выборов в Северной Осетии, Краснодарском крае и Мордовии могут быть отменены результаты голосования на нескольких участках, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

10 сентября губернаторские выборы в 15 регионах страны, в том числе в аннексированном Севастополе. Победителями везде были объявлены единоросы. Всего в 82 регионах России прошло 5810 избирательных кампаний различного уровня и 242 референдума местного уровня.

В понедельник мэр Саратова Валерий Сараев ушел в отставку из-за нарушений на губернаторских выборах. "Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку. Его обязанности будет исполнять заместитель, согласно должностной инструкции", - заявил победивший на выборах врио главы региона Валерий Радаев.

Одновременно с губернатором в области избирали парламент, в нем большинство получили единоросы В региональном избиркоме заявили, что получили 16 жалоб на нарушения при голосовании, а также анализировали сообщения о нарушениях в СМИ. Информация о нарушениях касалась 55 избирательных участков в различных районах Саратова и области.