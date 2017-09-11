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Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку из-за нарушений на губернаторских выборах в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона, победителя выборов единороса Валерия Радаева.

"Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку. Его обязанности будет исполнять заместитель, согласно должностной инструкции", - заявил Радаев.

Накануне в Саратове проходили выборы губернатора и областной думы. В региональном избиркоме заявили, что получили 16 жалоб на нарушения при голосовании, а также анализировали сообщения о нарушениях в СМИ, информация о нарушениях касалась 55 избирательных участков в различных районах Саратова и области.

В частности, избирком сообщал, что в городе Энгельс некий молодой человек пытался вбросить на участке стопку ксерокопий бюллетеней, однако был пойман за руку и скрылся.

Большинство жалоб на нарушения не подтвердились, заверили в комиссии.

По предварительным данным, Радаев был избран губернатором региона, получив более 74 процентов голосов. Большинство в региональном парламенте также получила партия власти, набрав почти 67 процентов голосов.

Кроме Саратова губернаторские выборы в воскресенье прошли еще в 15 регионах страны, в том числе в аннексированном Севастополе. Победителями везде были объявлены единоросы.