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новость Оппозиция получила большинство в 14 муниципальных собраниях Москвы

11.09.2017
Выборы в Тимирязевском районе. Фото с ФБ-страницы Юлии Галяминой
Выборы в Тимирязевском районе. Фото с ФБ-страницы Юлии Галяминой
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Объединенные демократы получили большинство в советах 14 районов Москвы по итогам муниципальных выборов, сообщает "Новая газета". Оппозиция сформировала объединенный список по инициативе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Демократическая оппозиция получила большинство мандатов в районах Якиманка, Хамовники, Тропарево-Никулино, Зюзино, Измайлово, Коньково, Аэропорт, а также в Тверском, Красносельском, Ломоносовском, Академическом, Левобережном, Пресненском, Тимирязевском, Гагаринском и Басманном. Всего в муниципальные собрания прошли около 200 кандидатов от объединенных демократов. Оппозиционеры выдвинули 1025 кандидатов в 125 районах.

По состоянию на 9:02 мск известны результаты подсчета в 70 процентах участковых комиссий.

Из партий большинство в муниципальных собраниях получила "Единая Россия", выиграв 418 мандатов, на втором месте - "Яблоко", получившее 110 депутатских мест, также в советы прошли 43 самовыдвиженца.

В Красносельском районе победила команда лидера движения "Солидарность" Илья Яшина. Члены движения получили 7 из 10 мандатов районного совета, Яшин станет председателем муниципального собрания. В Басманном районе муниципальным депутатом стала сотрудница штаба Гудкова Люса Штейн. В Хамовниках в местное собрание прошел журналист "Новой газеты" Илья Азар. В Тимирязевском районе большинство взяла команда муниципальной активистки Юлии Галяминой.

На выборах разыгрывалось 1502 депутатских мандата в 325 округах столицы. Голосование проводилось по многомандатной системе: каждому району соответствовал один или несколько округов, в каждом округе избиратель должен был выбрать от трех до пяти депутатов.

Выборы прошли при аномально низкой явке: по данным Мосгоризбиркома, она составила около 15 процентов.

Во время голосования сообщалось о многочисленных нарушениях. В частности, в интернете был опубликован видеоролик, на котором замглавы управы Ново-Переделкина Светлана Антонова обсуждает с представителями участковых избирательных комиссий методы подтасовок на выборах. После его появления мэр Москвы Сергей Собянин распорядился уволить главу и замглавы управы, а также заменить всех председателей участковых избирательных комиссий в районе.

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Текстовая расшифровка

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.09.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Избирательное негодование

Илья Мильштейн, 08.09.2017

Председательница ЦИК зорко отслеживала успехи главы Мосгоризбиркома. И когда кандидаты обнаружили подвох и скандал громыхнул на всю столицу, она взяла слово и, не забыв похвалить усерднейшего из глав избиркомов, со всей непримиримостью отчитала его за разгильдяйство.

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