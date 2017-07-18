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новость Недобор до выборов

Ройзман снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области
18.07.2017
Евгений Ройзман. Кадр видео с личного youtube-канала
Евгений Ройзман. Кадр видео с личного youtube-канала
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области, так как не смог собрать достаточно подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с основателем "Яблока" Григорием Явлинским.

"Муниципальный фильтр непроходим. Я с этим столкнулся. Когда я вышел на сбор подписей, уже не оставалось математического числа до нужного", - сказал Ройзман. При этом глава Екатеринбурга не стал уточнять, сколько всего подписей депутатов он уже собрал. Известно, что по состоянию на 6 июля за выдвижение Ройзмана подписались 39 муниципальных депутатов из необходимых 126.

Ройзман заявил, что будет вместе с партией "Яблоко", от которой выдвинут на губернаторские выборы, решать, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания самого института муниципального фильтра. "Будем принимать решение и озвучивать его. Но сейчас обращаться в Конституционный суд - это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником, может быть повезет. Ощущения у всех такие", - отметил мэр.

26 июня Ройзман рассказал, что власти пытаются использовать муниципальный фильтр, чтобы не допустить его к выборам. "13-15 июня по всем муниципалитетам области проехали представители обладминистрации - главы всех городов собрали всех муниципальных депутатов, и произошел массовый нотариальный сбор их подписей. Если честно, похоже, что они не оставили мне возможности собрать необходимые 126 подписей. К тому же там еще одно условие - обязательно должны быть подписи депутатов сельских поселений, а вот их они совершенно точно выбрали. Областные власти очень собою довольны", - отметил мэр Екатеринбурга.

21 июня федеральное бюро партии "Яблоко" выдвинуло Ройзмана кандидатом в губернаторы. Выдвижение состоялось со второй попытки: партия должна была выдвинуть Ройзмана еще 17 июня на региональной конференции партии. Однако за час до начала конференции глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев и еще девять делегатов объявили о выходе из партии в знак протеста против "навязанной им кандидатуры". После этого конференция оказалась сорвана из-за отсутствия кворума.

В конце июня председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у ЦИК "есть вопросы" по характеру и порядку выдвижения Ройзмана, и призвала "Яблоко" обратиться в комиссию, чтобы "все исправить". В ответ 12 июля председатель партии Эмилия Слабунова обвинила ЦИК в нежелании пускать оппонентов на выборы.

28 июня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю сообщили, что в администрации президента решили не допустить конкуренции на выборах губернаторов этой осенью. В Кремле не намерены допускать на выборы "сильных оппонентов". Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили источники издания.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. В них примет участие досрочно ушедший в отставку действующий глава региона Евгений Куйвашев.

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18.07.2017
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