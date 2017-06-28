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Также: Выборы, Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Евгений Ройзман

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"Ведомости": В Кремле решили не допустить конкуренции на губернаторских выборах
28.06.2017
Здание администрации президента. Фото: Википедия
Здание администрации президента. Фото: Википедия
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В администрации президента решили не допустить конкуренции на выборах губернаторов этой осенью. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В Кремле не намерены допускать на выборы "сильных оппонентов". Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили источники издания.

Сложности при сборе подписей муниципальных депутатов уже испытывают член СФ от Бурятии коммунист Вячеслав Мархаев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, лидер "Справедливой России" в Карелии Ирина Петеляева. В администрации президента хотят исключить вероятность вторых туров, отметил близкий к Кремлю собеседник.

Кроме того, губернаторские кампании решено "сушить" из-за небольшого временного промежутка до выборов президента, сообщили два источника. По их словам, в Кремле опасаются, что люди не захотят голосовать два раза подряд и явка весной будет низкая.

Выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 10 сентября.

В понедельник Ройзман рассказал, что власти пытаются использовать муниципальный фильтр, чтобы не допустить его к выборам. "13-15 июня по всем муниципалитетам области проехали представители обладминистрации - главы всех городов собрали всех муниципальных депутатов, и произошел массовый нотариальный сбор их подписей. Если честно, похоже, что они не оставили мне возможности собрать необходимые 126 подписей. К тому же там еще одно условие - обязательно должны быть подписи депутатов сельских поселений, а вот их они совершенно точно выбрали. Областные власти очень собою довольны", - отметил мэр Екатеринбурга.

"Яблоко" должно было выдвинуть Ройзмана еще 17 июня на региональной конференции партии. Однако за час до начала конференции глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев и еще девять делегатов объявили о выходе из партии в знак протеста против "навязанной им кандидатуры". После этого конференция оказалась сорвана из-за отсутствия кворума.

21 июня федеральное бюро партии "Яблоко" выдвинуло Ройзмана кандидатом в губернаторы. На собрание пришли представители ЦИК и избиркома Свердловской области. Первоначально его хотели провести 19 июня, однако позднее перенесли, потому что согласно избирательному кодексу региона областную комиссию нужно оповещать о выдвижении кандидата не позднее чем за три дня, если собрание по выдвижению проходит в другом субъекте федерации.

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28.06.2017
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