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Власти Москвы обсуждают возможность переноса муниципальных выборов, которые должны состояться в единый день голосования в сентябре 2017 года, на более ранний срок. Как передает РБК, об этом рассказали два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к столичной мэрии.

По словам одного из источников, идея обсуждается на уровне вице-мэра Анастасии Раковой, курирующей в структуре столичной власти внутриполитический блок, и руководства профильного департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Окончательного решения о том, переносить ли кампанию, пока нет.

Предыдущие муниципальные выборы в столице проходили в один день с выборами президента в марте 2012 года на фоне массовых протестов. Позже в России законодательно закрепили, что единый день голосования на региональных и муниципальных выборах будет проводиться один раз, в сентябре.

В 2012 году все муниципальные советы Москвы были избраны сроком на пять лет. Исключение составило только муниципальное собрание района Щукино, полномочия которого равняются четырем годам. в 2016 году на выборах в Щукино победил коммунист Андрей Гребенник, а кандидатам от "Единой России" досталось лишь семь мандатов из 1. По словам собеседника агентства, это вызвало серьезное недовольство столичных властей, которые решили "сделать все возможное, чтобы не допустить подобного впредь".

По словам другого источника, перенос кампании застигнет оппозицию врасплох. "Очевидно, что и КПРФ, и "Яблоко", и, возможно, "Справедливая Россия" будут вести переговоры о сотрудничестве, поддержке тех или иных кандидатов. К сентябрю договориться возможно, если же выборы перенесут на март - не успеют", - добавил источник.

Собеседник, близкий к Кремлю, в свою очередь, добавил, что обсуждение идеи переноса кампании происходит с прицелом на выборы мэра Москвы, которые должны состояться в сентябре 2018 года. Чем меньше депутатов сейчас проведет в муниципальные советы оппозиция, тем меньше у нее будет шансов самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр. А значит, придется договариваться с властью, чего не хочется делать никому, добавил источник.

Выборы мэра Москвы состоялись 8 сентября 2013 года. Их победителем был объявлен действующий градоначальник Сергей Собянин, набравший, по результатам официальной обработки данных, немногим более 51 процента голосов. Его основной конкурент на выборах Алексей Навальный набрал более 27 процентов. Результаты выборов он не признал, заявив, что они были сфальсифицированы за счет некорректного подсчета голосов на ряде участков, а также надомного голосования.

Президент Владимир Путин назвал прошедшие в России в единый день голосования выборы "легитимными, прозрачными и подконтрольными". "Такого в нашей стране не было никогда, да и в других странах, пожалуй, еще нет", - сказал глава государства.