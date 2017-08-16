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Также: Правительство, Президент, Экономика, Технологии, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Рогозин, Владимир Путин

новость В 2018 году несколько миллиардов рублей потратят на разработку сверхтяжелой ракеты

16.08.2017
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
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Правительство в 2018 году намерено выделить несколько миллиардов рублей на разработку сверхтяжелой космической ракеты. Как передает РИА "Новости", об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Соответствующие расходы Белый дом предлагает предусмотреть в бюджете на будущий год. Конкретную сумму, которые предполагается потратить на создание аппарата, чиновник не уточнил.

В мае Рогозин рассказал, что Владимир Путин поручил "Роскосмосу" ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Такой аппарат, отметил чиновник, сможет совершать полеты не только вокруг Земли, но и вокруг Луны и других небесных тел.

В середине июля НПО "Энергомаш" в своей презентации, сделанной на авиасалоне МАКС-2017, заявил, что первый запуск ракеты планируется совершить в 2028 году. Отмечалось, что за основу проекта взята советская система "Энергия-Буран".

Между тем в "Роскосмосе" датой первого запуска назвали 2030 год. Во вторник, однако, Рогозин написал в своем твиттере, что начать испытания госкорпорация должна не в 2030, а уже в 2027 году.

Стартовый комплекс для запуска таких ракет предполагается построить на космодроме Восточный в Амурской области.

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16.08.2017
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