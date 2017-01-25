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"Роскосмос" отзовет на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на нескольких топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

Поводом для отзыва стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Выяснилось, что при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ.

"Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур, - уточнил один из собеседников издания. - График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели".

Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке", - уточнил источник.

По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет. 1 декабря 2016 года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария ракеты-носителя "Союз-У" и был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04". Все третьи ступени ракет семейства "Союз" с двигателем, приведшим к аварии "грузовика", были отозваны с Байконура на ВМЗ для проверок.

Гендиректор завода Иван Коптев в связи с "неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции" подал заявление об отставке по собственному желанию. Врио гендиректора ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по производству.

Исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш". В госкорпорации считают, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше. То, что предприятие будет привлечено к проверке двигателей ВМЗ, подтвердил гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов. "Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой "Роскосмосом" реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ", - сказал он.

Всего в 2017 году "Роскосмос" рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на "Протоны". Некоторые из них были коммерческими, а некоторые запускались в интересах госзаказчика. Так, в конце первого квартала планировалось доставить на орбиту военный спутник связи "Благовест", затем три спутника "Глонасс-М", после - гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" №3, а в конце года - еще два пуска в интересах Космических войск. Тепер же, при самом оптимистичном прогнозе, первый пуск "Протона" состоится только летом.