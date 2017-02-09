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Министерство культуры не поддерживает введение нового праздника, Дня патриотизма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Его предлагалось отмечать 6 августа, в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада.

"По результатам проработки этого вопроса в ведомстве пришли к выводу, что введение данного праздника является избыточным. В связи с этим Министерство культуры эту инициативу не поддерживает", - цитирует пресс-служба слова первого замминистра Владимира Аристархова.

"Патриотизм, безусловно, является неотъемлемым качеством нормальной, цельной и зрелой личности, однако в нашей стране есть целый ряд памятных дат и праздников, которые способствуют его воспитанию: 9 мая - День Победы, 23 февраля - День защитника Отечества, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства, - сказал Аристархов. - Прежде, чем принимать решение об учреждении новой памятной даты, необходимо понять, что этот праздник может привнести по сравнению с уже существующими".

В ноябре 2016 года с инициативой к руководству Госдумы обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. Он же подготовил проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

Янсуков в обращении писал, что "установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление".

По его мнению, этим указом главы государства "бизнес-патриотам России был дан четкий сигнал о том, что именно на основе их плодотворной деятельности будет строиться экономическое будущее России".

"Реализация данной политики позволила за относительно короткий срок обеспечить импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, придала стимул развитию отечественных производств, способствовала увеличению экономической безопасности, а также улучшению уровня и качества жизни граждан нашей страны", - отмечал глава ассоциации.

В четверг стало a href=http://tass.ru/obschestvo/4008281>известно, что Аристархов в ответе на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова назвал инициативу "заслуживающей внимания". Замминистра подчеркивал, что "указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук". Аристархов также напомнил о необходимости финансово-экономического обоснования, так как учреждение нового праздничного дня потребует выделения бюджетных средств.