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новость Короткий день

Минкульт не поддержал идею учредить День патриотизма в день введения продуктового эмбарго
09.02.2017
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
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Министерство культуры не поддерживает введение нового праздника, Дня патриотизма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Его предлагалось отмечать 6 августа, в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада.

"По результатам проработки этого вопроса в ведомстве пришли к выводу, что введение данного праздника является избыточным. В связи с этим Министерство культуры эту инициативу не поддерживает", - цитирует пресс-служба слова первого замминистра Владимира Аристархова.

"Патриотизм, безусловно, является неотъемлемым качеством нормальной, цельной и зрелой личности, однако в нашей стране есть целый ряд памятных дат и праздников, которые способствуют его воспитанию: 9 мая - День Победы, 23 февраля - День защитника Отечества, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства, - сказал Аристархов. - Прежде, чем принимать решение об учреждении новой памятной даты, необходимо понять, что этот праздник может привнести по сравнению с уже существующими".

В ноябре 2016 года с инициативой к руководству Госдумы обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. Он же подготовил проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

Янсуков в обращении писал, что "установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление".

По его мнению, этим указом главы государства "бизнес-патриотам России был дан четкий сигнал о том, что именно на основе их плодотворной деятельности будет строиться экономическое будущее России".

"Реализация данной политики позволила за относительно короткий срок обеспечить импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, придала стимул развитию отечественных производств, способствовала увеличению экономической безопасности, а также улучшению уровня и качества жизни граждан нашей страны", - отмечал глава ассоциации.

В четверг стало a href=http://tass.ru/obschestvo/4008281>известно, что Аристархов в ответе на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова назвал инициативу "заслуживающей внимания". Замминистра подчеркивал, что "указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук". Аристархов также напомнил о необходимости финансово-экономического обоснования, так как учреждение нового праздничного дня потребует выделения бюджетных средств.

В Кремле на это заметили/a>, что никак не относятся к инициативе<. "Нет никакого отношения к этому в Кремле, это первое. И второе, вся эта история не совсем понятна, я бы все-таки рекомендовал уточнить и у депутата, что он имел ввиду, и у Минкультуры, что они на это ответили, потому что достаточно противоречивые сообщения", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эмбарго на поставку продуктов из стран, принявших санкции против России, было введено 6 августа 2014 года. 24 июня 2015 года Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на год, позже оно было продлено до конца 2017 года.

При этом в ноябре 2016 года Путин заявил, что Россия "будет тянуть как можно дольше" с отменой эмбарго. По мнению президента, тем самым создаются условия для производства сельхозпродукции внутри страны. При этом Путин подчеркнул, что потребитель должен получать качественные товары. Он также признал, что введение российских констрсанкций привело к росту цен на продовольствие.

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09.02.2017

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