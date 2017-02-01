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новость Дорог перевоз

Роспотребнадзор предложил штрафовать за перевозку и хранение "санкционки"
01.02.2017
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
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Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. Проект закона, предусматривающий внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и дополнение его новой статьей, размещен на портале проектов нормативных актов.

"Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается штрафовать должностных лиц на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей - на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без конфискации.

Штраф для юридических лиц предлагается установить в размере от 75 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией или без нее.

Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады в 2014 году. 29 июня 2016 года Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2017 года. Меры предполагают запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

В августе 2016 года Россельхознадзор отчитался о том, что в России за год было уничтожено более 7,5 тысячи тонн санкционной продукции. По данным ведомства, основную долю составила растительная продукция - 7,282 тысячи тонн. Оставшаяся часть пришлась на продукцию животноводства.

Больше всего продукции животного происхождения уничтожено в Петербурге и Ленинградской области (71 тонна), Белгородской области (54,065 тонны), Калининградской (32,59 тонны), Омской (26,492 тонны), Оренбургской (21,06 тонны). Всего эта продукция уничтожалась в 31 регионе.

Рейтинг регионов, где чаще всего уничтожались овощи и фрукты, возглавили Брянская и Смоленская области (2,76 тысячи тонн), затем следуют Тверская и Псковская области (1 тысяча 891,6 тонны). 643,7 тонны растительной продукции уничтожено в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии, 521,98 тонны - Москве, Московской и Тульской областях, 221,3 тонны - в Оренбургской области.

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