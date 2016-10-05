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Также: Россия, Экономика, Общество, Правительство, Политика | Персоны: Александр Ткачев

новость Глава Минсельхоза Ткачев заявил о пользе продовольственного эмбарго

05.10.2016
Александр Ткачев. Фото: mcx.ru
Александр Ткачев. Фото: mcx.ru
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Введение продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции принесло России пользу. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткаче на агробизнесфоруме в рамках выставки "Золотая осень", сообщает РБК.

"Если бы не было санкций, надо было бы их придумать", - сказал Ткачев. Министр заявил, что курс на ограничение ввоза продовольствия из других стран надо продолжать.

По мнению Ткачева, введение эмбарго на ряд импортной продукции помогло россиянам оценить отечественные продукты. "Российские люди, 150 миллионов, захотели кушать нашу продукцию, российскую, отечественную", - сказал министр. По его словам, все, "от президента до граждан", уже попробовали ее. В России удалось приучить потребителя к отечественной продукции, "стейкам из Воронежа и стейкам с юга России", подчеркнул Ткачев.​

В июле прошлого года Ткачев заявил, что продукты питания отечественного производства должны через десять лет полностью вытеснить импортные с российского рынка. "Главная задача, которая стоит сейчас перед сельским хозяйством, - ускоренное импортозамещение. В течение 10 лет отечественные продукты питания должны на 100 процентов заменить и вытеснить импортные с российского рынка, естественно, эволюционным путем", - сказал Ткачев.

Министр назвал "беспрецедентной" поддержку, которую сейчас оказывает правительство сельскому хозяйству. За пять лет по госпрограмме оно получит порядка 2 триллионов рублей. По словам Ткачева, с учетом девальвации, санкций и продуктового эмбарго сейчас происходит устойчивый "рост сельхозпроизводства".

"Отечественная продукция востребована на прилавках наших магазинов, ее ждут наши потребители. Уже существует такой тренд, люди хотят видеть отечественные продукты и им доверяют, потому что они качественные и понятно, где производятся", - подчеркнул министр.

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05.10.2016

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