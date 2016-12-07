Реклама

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит рекомендовал провести проверку из-за подарка, полученного российским премьером Дмитрием Медведевым от руководства Министерства сельского хозяйства страны. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Министерство юстиции Израиля. Проверку предполагается провести в форме служебного разбирательства.

10 ноября Медведев посетил научно-исследовательский центр в пригороде Тель-Авива, где осмотрел продукцию местных агрономов. Ему показали беспилотные летательные аппараты, применяющиеся для контроля за ростом урожая. Один из дронов министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль преподнес Медведеву в качестве подарка.

После этого местные СМИ сообщили, что передача импортного дрона стоимостью 50 тысяч долларов затормозила исследования, которые с его помощью проводили местные ученые, а вероятное использование в конструкции аппарата технологий двойного назначения требовало согласования подарка с другими ведомствами.

Также выяснилось, что вертолет Медведеву подарили без пульта и системы управления. Российская сторона попросила Израиль передать недостающие компоненты и операционную систему, однако институт "Вулкани", которому принадлежал беспилотник, временно приостановил передачу, выясняя, были ли в пульте управления американские детали, которые запрещено вывозить из страны.

После этого власти Испании, где был произведен беспилотник, потребовали от Израиля объяснений. По словам представителя испанского МИДа, летательный аппарат Sniper продавался израильскому сельскохозяйственному НИИ с "лицензией конечного получателя", которая не допускала его передачи третьим сторонам без предварительного согласования.