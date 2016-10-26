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Также: Происшествия, Правительство, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Медведев

новость Медведева экстренно эвакуировали из зала заседаний в Сколкове

26.10.2016
Дмитрий Медведев. Кадр "России 1"
Дмитрий Медведев. Кадр "России 1"
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Премьер-министра Дмитрия Медведева экстренно эвакуировали из зала заседаний в Сколкове, где проходил форум "Открытые инновации". Как передает ТАСС, во время дискуссии ведущий призвал "в целях безопасности покинуть помещение".

В корпусе, где проходит форум, стоит отчетливый запах гари и висит легкий дым. По словам очевидцев, во время пленарного заседания в куполе над залом раздался шум, затем произошло короткое замыкание, были видны небольшие всполохи.

По словам собеседника агентства, источником гари был пожар был на втором этаже. В настоящее время он уже потушен. В корпусе включена система вентиляции.

Между тем, РИА "Новости" сообщает о нескольких хлопках, прозвучавших в здании.

Эту информацию подтверждают и очевидцы Интерфакса. "Пока разбираются в техническом плане, что происходит, просьба потихонечку покидать зал. Пока разбираются, откуда этот звук. Я сам подумал, что это аплодисменты", - сказал модератор сессии журналист Райан Чилкот.

Сессия была внезапно прервана на выступлении вице-президента компании Astro Digital Екатерины Котенко, присутствующие в зале начали вставать со своих мест, а затем выходить из зала. Медведев в сопровождении членов правительства также покинул зал заседания.

В сессии помимо Медведева принимали участие вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства, бизнесмены.

Форум "Открытые инновации" проходит в технопарке "Сколково" с 26 по 28 октября. Ожидается, что участниками мероприятия станут 12 тысяч человек из более чем 100 стран.

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26.10.2016

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