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новость Минкомсвязи разработало законопроект о контроле за точками обмена трафиком

16.08.2017
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
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Российским провайдерам запретят подключаться к точкам обмена трафиком, не внесенным в специальный государственный реестр. Соответствующие поправки в закон о связи разработало Минкомсвязи. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно законопроекту, операторы связи смогут подключать свои сети только к тем точкам обмена трафиком, "которые включены в реестр в составе Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети "Интернет".

Регистрироваться в этом реестре должны будут не только владельцы точек обмена трафиком, но и вообще все российские юрлица и индивидуальные предприниматели, использующие номера автономных систем интернета или IP-адреса.

При этом в тех юрлицах, которые владеют точками обмена трафиком, доля иностранного участия не должна будет превышать двадцать процентов.

Законопроект также вводит понятие критической инфраструктуры рунета. К ней в документе отнесены доменные зоны .ru и .рф, системы точек обмена трафиком и государственная информационная система "обеспечения целостности, устойчивости и безопасности" рунета, в которой будут храниться данные о функционировании российского сегмента сети. Порядок взаимодействия операторов критической инфраструктуры с органами власти и между собой будут определять Минкомсвязи и ФСБ.

Как сообщает "Коммерсант", в Минкомсвязи заявили, что законопроект был предложен, поскольку власти видят "возможность вмешательства в работу инфраструктуры российской сети интернета из-за рубежа" и, кроме того, сейчас отсутствует "управление и контроль над пропуском интернет-трафика на территории РФ", что приводит к "фрагментации сети и ее изоляции".

12 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о защите объектов критической информационной инфраструктуры. К такой инфраструктуре в законе отнесены информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности. Документом были определены полномочия госорганов по защите безопасности критической инфраструктуры и введена уголовная ответственность за нарушение ее функционирования.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
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